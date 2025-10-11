En una causa por el teléfono fijo, una catarata de reclamos ante EL DIA

“Me pasó lo mismo y me obligaron a hacer el cambio”, “en mi barrio hicieron exactamente lo mismo y nunca más volvieron los teléfonos”, “acusaban un falso robo de cables es todo mentira, lo hacen para obligarte a cambiar de tecnología”, “me pasó lo mismo y lo peor es que me llamaban para cobrar el servicio que obviamente no me daban”. Es esa una parte de la colección de reclamos en más de 90 comentarios en el Instagram del diario @eldialp, que Mario Méndez sumó ahora a la denuncia que realizó contra la empresa Movistar una vez que se quedó sin teléfono fijo y, dijo, desde la firma le indicaron que alguien había robado los cables de la calle.

Según sostiene en su denuncia, las líneas habían quedado tiradas en las veredas y enrolladas en los postes de luz.

Tras la publicación que realizó este diario sobre su caso, otros usuarios se manifestaron públicamente con el mismo pesar y describieron un cuadro similar.

En casos, se quejaron también por tener que dejar su línea para pasarse al servicio de Internet con fibra óptica o telefonía móvil con chip. La problemática se extendida en Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Los Hornos y Tolosa. En cambio, Méndez vive en el Centro.

La denuncia del usuario sostiene que Movistar miente con la explicación del robo de cables. En la fiscalía penal (UFI) Nº 9 fue rotulada como “falsa denuncia”. La exposición mediática amplió el conocimiento del problema y el vecino imprimió las quejas y las presentó en la UFI.

Según contó ayer, de inmediato recibió un llamado de la Dirección de Investigaciones (DDI) para tomar una declaratoria testimonial y recibir el listado de quejas virtuales como parte sumatoria de la causa. “Si están los cables es una falsa denuncia”, analizó Méndez.

Más comentarios de reclamo: “Con esos cables colgando por cualquier parte pretenden que La Plata sea Patrimonio de la Humanidad”, “yo hace más de un año que no tengo teléfono fijo, porque los sacaron si es fijo tiene que ser fibra”.