Perdió parte de un dedo por un ataque de un pitbull en Los Hornos

11 de Octubre de 2025 | 01:02
Un violento episodio se registró este viernes en la zona oeste de La Plata, donde un joven de 19 años sufrió graves heridas tras ser atacado por un perro de raza pitbull mientras intentaba proteger a su mascota. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en las calles 51 y 171.

Según informó la Policía, el joven se encontraba en la casa de su padre cuando el pitbull de una vecina se abalanzó sobre su perro mestizo. En el forcejeo para separarlos, el animal lo mordió en una mano y en una pierna, provocándole lesiones de consideración. Por eso, fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn. Los médicos confirmaron la amputación parcial de un dedo y una profunda mordedura en la pierna izquierda.

La denuncia fue radicada por su madre y el caso quedó en manos de la fiscalía penal N° 10, que inició una causa por “lesiones culposas”. La propietaria del animal deberá presentarlo en el centro antirrábico para su evaluación sanitaria. En el lugar intervinieron efectivos de la comisaría décimo cuarta de Melchor Romero.

Este reciente incidente en Melchor Romero se suma a una preocupante serie de ataques violentos con perros de razas consideradas peligrosas, como pitbulls y dogos.

La reiteración de estos hechos pone en cuestión la tenencia responsable y la aplicación efectiva de la legislación vigente. En particular, el Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos (Ley N 14.107 y Ordenanza comunal N° 9.548).

 

