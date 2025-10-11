Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |Reanudan los trabajos en diagonal 77 y 48

A 3 meses de las llamas, retiran los electrodomésticos de Aloise

Las tareas de limpieza, a cargo de una empresa privada, forman parte de la primera etapa de la reconstrucción edilicia

A 3 meses de las llamas, retiran los electrodomésticos de Aloise

Durante toda la jornada de ayer, camiones y maquinaria especializada retiraron mercadería / demian alday

11 de Octubre de 2025 | 01:05
Edición impresa

El paisaje de la esquina de diagonal 77 y 48, congelado en la incertidumbre desde el incendio del depósito de Aloise Tecno el 16 de julio, comenzó a cambiar esta semana. Casi tres meses después, la presencia de camiones elevadores y el movimiento de trabajadores marcó el inicio de otra de las etapas mas esperadas: la limpieza del predio. Mientras, los vecinos continúan en vilo y expectantes acerca del futuro sobre el arreglo de sus inmuebles.

Esta acción, a cargo de una empresa privada, se puso en marcha luego de la validación técnica que tanto esperaban los vecinos y la propia administración del depósito. El informe elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue el documento clave que habilitó no solo el retiro de la montaña de electrodomésticos calcinados, sino también la planificación de la reconstrucción en los inmuebles linderos.

“Estamos en una primera etapa de limpieza profunda. No solo estamos retirando los electrodomésticos, sino que también debemos retirar los escombros para dejar todo libre”, explicó a este diario el responsable de los trabajos, quien prefirió resguardar su identidad.

“El objetivo próximo es comenzar lo antes posible con las tareas de reconstrucción de los edificios linderos que fueron afectados por el incendio y posterior demolición”, agregó.

El fuego en la madrugada de aquel miércoles de julio no sólo consumió la mercadería del depósito, sino que destrozó la cotidianidad de quienes vivían en el edificio contiguo. Afectados por el humo, la destrucción y la evacuación, para los vecinos este movimiento es más que una simple remoción de escombros, es la autorización oficial para planificar la reconstrucción de sus propias vidas.

“Hace unos días empezamos a escuchar ruidos, pero no sabemos mucho. A nosotros no sólo nos preocupa el revoque, sino todo lo demás. A mí, los días de lluvia se me sigue mojando toda la pared de la pieza por las filtraciones que no se de dónde salieron”, expresó Brisa Peralta, residente del edificio lindero.

En este contexto, según los vecinos, entre daños estructurales que dejó el incendio hay roturas de balcones y paredes, filtraciones y escombros, entre otros.

“El edificio no se va a volver a demoler. La estructura quedó firme, por lo que sólo resta avanzar hacia la reconstrucción”, afirmaron desde la empresa privada que ayer apuraba el retiro de las cajas de heladeras, cocinas y equipos de climatización, entre otros electrodomésticos. Algunas mostraban rastros del siniestro.

En el barrio esperan que el paso de los camiones sea el fin de una etapa de escombros e inicio de una nueva fase de transparencia y avance por parte de las autoridades para que el miedo y la incertidumbre queden, por fin, en el pasado.

 

