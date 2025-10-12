Gimnasia afronta una semana clave: complicado por el descenso y cuestionado en la previa del clásico

Con la derrota ante Talleres, Gimnasia volvió a complicarse en la tabla del descenso y los hinchas perdieron la paciencia con un equipo que no transmite absolutamente nada, que ha perdido 6 de los últimos 8 partidos con un entrenador que que repite ante cada derrota “estamos firmes y no vamos a aflojar” sin que la evidencia de cada encuentro muestre una mínima recuperación futbolística.

La presencia de Orfila en el banco ante Estudiantes está asegurada, ya que el DT se siente fuerte para seguir y no está en el ánimo de quienes toman las decisiones un despido del técnico.

El ciclo del uruguayo es malo, sin dudas. Mientras la dirigencia pensó en estos tres años que Gimnasia tenía planteles para realizar mejores campañas, la realidad incontrastable es que siempre peleó por no descender. Y el entrenador no le encuentra la vuelta a un equipo que tiene escasos buenos rendimientos y que no ha potenciado a ningún jugador. La campaña del Clausura marca que el Tripero perdió más de la mitad de los partidos que jugó, ya que tiene 4 triunfos, 1 empate y 7 derrotas, con solo 8 goles a favor y 14 en contra.

Al mal clima en el Bosque, con los hinchas reclamando contra el portón de avenida 60 y recriminándole la campaña a los propios jugadores, hubo que sumarle las victorias de Sarmiento (1-0 como visitante a River), San Martín de San Juan (1-0 como visitante a San Lorenzo) y Aldosivi (2-0 sobre Huracán en el Minella) que quedaron 6 y 5 puntos abajo, respectivamente, con 12 en juego.

Por eso, los Triperos se fueron con las peores sensaciones del Bosque porque la campaña es un tobogán que no encuentra punto final de caída. El clásico del domingo como visitante es un partido de sumo riesgo ante el cual el hincha más fanático sabe que Gimnasia va de punto, mientras que después va al Monumental a enfrentar a River Plate, recibirá a Vélez Sarsfield y cerrará la campaña como visitante ante Platense en Vicente López. Ahí, en esos cuatro partidos, necesita sacar al menos tres puntos que le den aire en la pelea final.