Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Gimnasia afronta una semana clave: complicado por el descenso y cuestionado en la previa del clásico

Gimnasia afronta una semana clave: complicado por el descenso y cuestionado en la previa del clásico
12 de Octubre de 2025 | 20:51

Escuchar esta nota

Con la derrota ante Talleres, Gimnasia volvió a complicarse en la tabla del descenso y los hinchas perdieron la paciencia con un equipo que no transmite absolutamente nada, que ha perdido 6 de los últimos 8 partidos con un entrenador que que repite ante cada derrota “estamos firmes y no vamos a aflojar” sin que la evidencia de cada encuentro muestre una mínima recuperación futbolística.

La presencia de Orfila en el banco ante Estudiantes está asegurada, ya que el DT se siente fuerte para seguir y no está en el ánimo de quienes toman las decisiones un despido del técnico.

El ciclo del uruguayo es malo, sin dudas. Mientras la dirigencia pensó en estos tres años que Gimnasia tenía planteles para realizar mejores campañas, la realidad incontrastable es que siempre peleó por no descender. Y el entrenador no le encuentra la vuelta a un equipo que tiene escasos buenos rendimientos y que no ha potenciado a ningún jugador. La campaña del Clausura marca que el Tripero perdió más de la mitad de los partidos que jugó, ya que tiene 4 triunfos, 1 empate y 7 derrotas, con solo 8 goles a favor y 14 en contra.

Al mal clima en el Bosque, con los hinchas reclamando contra el portón de avenida 60 y recriminándole la campaña a los propios jugadores, hubo que sumarle las victorias de Sarmiento (1-0 como visitante a River), San Martín de San Juan (1-0 como visitante a San Lorenzo) y Aldosivi (2-0 sobre Huracán en el Minella) que quedaron 6 y 5 puntos abajo, respectivamente, con 12 en juego.

Por eso, los Triperos se fueron con las peores sensaciones del Bosque porque la campaña es un tobogán que no encuentra punto final de caída. El clásico del domingo como visitante es un partido de sumo riesgo ante el cual el hincha más fanático sabe que Gimnasia va de punto, mientras que después va al Monumental a enfrentar a River Plate, recibirá a Vélez Sarsfield y cerrará la campaña como visitante ante Platense en Vicente López. Ahí, en esos cuatro partidos, necesita sacar al menos tres puntos que le den aire en la pelea final.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador

La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Misterio en el Aeropuerto de La Plata: apareció un auto en medio del campo y nadie sabe cómo llegó

VIDEO. Vecinos enojados por la música a alto volumen cerca del Estadio Único
Últimas noticias de Deportes

Otra vergonzosa derrota de River en el Monumental: ahora, con Sarmiento

Tras el empate en Córdoba, Domínguez se enfoca en recuperar al equipo para recibir a Gimnasia

Valente Pierani, afuera del Mundial Sub 20: se conoció el parte médico del futbolista de Estudiantes

Moria Casan, la hincha más famosa del nuevo equipo de la Liga Profesional
Espectáculos
Moria Casan, la hincha más famosa del nuevo equipo de la Liga Profesional
Mirtha Legrand sobre el show de Javier Milei: “Me dijeron que fue un papelón”
Cristina Pérez emocionó a Mirtha Legrand al mostrarle una foto de su infancia
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen
La Ciudad
Martes sin clases en las escuelas de La Plata tras una medida de fuerza de los maestros
La delegación de La Plata partió rumbo a Mar del Plata para disputar la final de los Juegos Bonaerenses
Festival de la Música Italiana: La Plata eligió la voz que representará al país en Roma
En fotos | A puro color: así fue el desfile de clausura de la Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso
Misterio en el Aeropuerto de La Plata: apareció un auto en medio del campo y nadie sabe cómo llegó
Política y Economía
La Cámara Nacional Electoral define la reimpresión de boletas en Provincia: los argumentos de la Justicia en La Plata
Milei viaja a Estados Unidos: será recibido por Trump en la Casa Blanca y se esperan anuncios
El respaldo del Tesoro estadounidense antes de las elecciones: cuáles son las proyecciones del dólar
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
Encabeza Santilli: reemplaza a Espert en la lista
Policiales
La Toretto a los tribunales de La Plata: anunciaron una convocatoria en la previa de la audiencia clave
El incendio en una iglesia y la desaparición de un chofer: investigan el rol del presunto femicida de Córdoba
VIDEO. Así detuvieron al principal acusado del doble femicidio y secuestro en Córdoba
"Las madres no tienen plan B”: los posteos de Luna Giardina, una de las víctimas del doble femicidio en Córdoba
Doble femicidio y secuestro en Córdoba: quién es Pablo Laurta, el principal sospechoso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla