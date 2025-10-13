Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |TURISMO DE COMPRAS

Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo

Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo

Más de 15.000 personas cruzaron la frontera por Mendoza.

13 de Octubre de 2025 | 02:07
Edición impresa

El feriado largo volvió a encender el éxodo hacia Chile. A pocos días del Día de la Madre, miles de argentinos aprovecharon el fin de semana para cruzar la cordillera, pasear y, sobre todo, comprar. Con el dólar en torno a los 1.450 pesos, los precios de la indumentaria, el calzado y la tecnología en el país vecino volvieron a tentar a quienes buscan productos importados a mitad de precio.

Según datos de Gendarmería Nacional, más de 15.000 personas cruzaron la frontera por el paso internacional Cristo Redentor (Mendoza) y Los Libertadores (Chile) en las últimas 48 horas. El viernes, primer día del fin de semana largo se registraron 7.718 egresos sólo hacia la región de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso.

“La cantidad de personas que egresaron de Mendoza se triplicó: de un promedio diario de 2.500 en septiembre y octubre se pasó a más de 7.500”, explicó Osvaldo Valle, vocero de la coordinación de frontera.

La postal fue la misma que en los mejores tiempos del turismo de compras: largas colas de autos y micros en la ruta 7 de alta montaña, con hasta seis horas de espera para completar los trámites migratorios y aduaneros. En los últimos tres kilómetros antes del complejo Los Libertadores, del lado chileno, los viajeros aguardaron bajo el sol, con filas interminables y más de 50 micros detenidos.

La impaciencia derivó en algunos incidentes: automovilistas que intentaron adelantarse, discusiones, empujones y hasta amenazas que terminaron registradas en videos luego viralizados en redes sociales. Por la tarde, al habilitarse seis cabinas adicionales de control, los tiempos de espera se redujeron a una hora y media.

El fenómeno marca un repunte del consumo transfronterizo, que había caído en los últimos meses por la pérdida de poder adquisitivo. En Chile, la ropa y los productos tecnológicos se consiguen en promedio un 50% más baratos que en Argentina, aunque los costos de traslado y alojamiento moderan la diferencia.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner

Aun así, los locales chilenos vuelven a notar movimiento. “En los malls de Santiago y las tiendas de Los Andes preguntaban qué pasa con los argentinos que ya no venían tanto”, contó Valle. Este fin de semana largo, la respuesta llegó con fuerza: el turismo de compras volvió a cruzar la cordillera.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Eduardo Domínguez se fue enojado y lo hizo saber a la prensa

El peor momento de River: cuarta derrota

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Las condiciones de EE UU para un salvataje inusual
Últimas noticias de Información General

Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar

Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner

La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Espectáculos
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
La Mona Jiménez trae su baile al Estadio Unico
Por “problemas de salud”, Palito Ortega suspendió un show y hay preocupación
Policiales
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
La Ciudad
Caso ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas
Sin clases mañana por un paro de los docentes
Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad
Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
Deportes
Especulaciones y urgencias clásicas
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla