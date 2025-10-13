Instituto volvió a ganar de local y se prende

Instituto venció 2-0 a Atlético Tucumán por la duodécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Juan Domingo Perón. Los goles para la Gloria los convirtieron Jhon Cordoba, a los 26 minutos del primer tiempo, y Gastón Lodico, a los 37’ del complemento.

El elenco de Córdoba fue superior a su rival durante todo el encuentro y logró marcar la diferencia en el marcador en el primer tiempo. Tras un remate al palo a los 20 minutos de Lodico, el delantero colombiano Jhon Cordoba se impuso en las alturas y de cabeza puso el primero para los locales.

Si bien el resultado no sufrió modificaciones hasta el descanso, la Gloria seguía imponiéndose desde el juego y dejando sin opciones a los comandados por Lucas Pusineri.

Ya en los minutos finales, Gastón Lodico finalizó un preciso contragolpe de los rojiblancos para sentenciar la partida. Engañó a todos al fingir un pase hacia un compañero y definió al palo derecho del arquero Mansilla, que nada pudo hacer.