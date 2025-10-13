"Fácticamente imposible": la Justicia en La Plata rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia

El juez federal Alejo Ramos Padilla anticipó que las chances de reimprimir las boletas para la provincia de Buenos Aires son prácticamente nulas, dadas las limitaciones de tiempo y logística que impone el calendario electoral.

En su análisis, el magistrado señaló que una modificación de ese tipo implicaría “revisar, retractar, reprocesar más de 60.000 boletas para toda la provincia de Buenos Aires, con varios niveles de fiscalización y plazos acotados”, lo que lo vuelve un objetivo “prácticamente imposible” en el marco del cronograma electoral vigente.

Además, Ramos Padilla recordó que el proceso de confección, distribución y validación de boletas atraviesa múltiples etapas técnicas y logísticas que demandan plazos mínimos para asegurar el cumplimiento de normas electorales. Modificaciones sobre lo ya impreso, dijo, no sólo generan costos logísticos y materiales, sino también riesgos de vulnerar la integridad del sistema de votación.

La declaración del juez aparece en medio del debate político sobre el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli en la boleta de La Libertad Avanza bonaerense, una acción que la coalición ha impulsado ante la autoridad electoral. En ese contexto, la imposibilidad práctica para reimprimir las boletas se presenta como uno de los puntos principales de fricción entre fuerzas políticas y la justicia electoral.

En las próximas horas, será clave observar si la estrategia de cambio de candidatos que promueve el espacio oficialista puede sortear ese obstáculo técnico legal, o si deberá buscarse una solución alternativa, como el corrimiento interno de nombres dentro de lo ya impreso.

Un revés para LLA: el rechazo de la fiscalía

A menos de dos semanas para las elecciones legislativas nacionales, la posibilidad de que La Libertad Avanza (LLA) pueda reimprimir en la provincia de Buenos Aires las boletas únicas de papel (BUP) sin la foto de José Luis Espert parece poco menos que una quimera.

Ayer, el fiscal federal Ramiro González se pronunció en el mismo sentido que el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla y rechazó volver a confeccionar las 15 millones de papeletas en las que, por primera vez, todas las listas con sus aspirantes a la Cámara de Diputados aparecerán en una sola hoja. Casi sin esperanzas de obtener un fallo favorable para quitar la cara de Espert de la oferta libertaria, el Gobierno está expectante a lo que pueda resolver la Cámara Nacional Electoral, que tiene la palabra final. La definición se espera para las próximas horas.

Antes de abundar, vale un racconto. En la Provincia, la flamente BUP consta de 15 nóminas, con los nombres de los cinco primeros candidatos y las imágenes del primero y el segundo. En el caso de LLA, los rostros que se ven en la boleta son los de Espert junto a Karen Reichard, mientras que, sin foto, sigue Diego Santilli en tercer lugar.

Pero la baja de Espert de la competencia electoral, en medio del escándalo que significó la denuncia e imputación en su contra por sus vínculos con el empresario acusado por narcotráfico Federico “Fred” Machado, alteró por completo la estrategia libertaria, que viene reclamando (sin suerte) por la reimpresión de las boletas para quitar la foto del renunciante diputado y que su lugar lo ocupe Santilli.