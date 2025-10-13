Fomento ganó y sigue siendo el líder de Primera

La Liga Amateur Platense pudo disputar su fecha sin inconvenientes. La octava fecha de los diversos torneos dejó a Fomento como líder en la divisional mayor, a Villa Montoro como puntero de la B y Ateneo manda en el Proyección a pesar del empate ante Universitario.

En Primera A, Fomento venció 1-0 a CRISFA con gol de Comas y continúa como único líder, ahora con 22 puntos. Con 19 quedó Unidos, que en Olmos, le ganó 2 a 0 a ADIP con tantos de Pelozo y Paz. En el Naranja, fue expulsado Mondino. Alegre le atajó un penal a Casas.

ADIP se mantiene con 16, misma cantidad que Las Malvinas, que venció en Villa Castells a San Lorenzo con gol de Torres. González y Ferretti fueron expulsados en el conunto local y Sánchez en Malvinas. Estrella perdió terreno ya que cayó 2-1 ante Asociación Iris. Borja y Gaggero de penal anotaron para Iris y Saavedra marcó el gol de la Cebra. Alé fue expulsado en el equipo local.

Por su parte, Círculo Cultural Tolosano venció 2-1 a Alianza con tantos de Pastor y Koleff mientras que Feito descontó para el albinegro. CRIBA volvió a ganar: con gol de Sisterna le ganó 1-0 a Polideportivo Gonnet. Además, hubo triunfo 1-0 de Brandsenante Ringuelet con gol de Griguoli y empataron 1-1 Everton (tanto de Zuccotti) y Alumni (Catena de penal).

Villa Montoro manda en la B

En la B nada cambió, porque hubo victorias tanto del líder como de su escolta. Villa Montoro superó 2-1 a Expreso Rojo con tantos de Emma y Ramírez. Zarza descontó para el equipo abastense. El Villero suma 22 y su escolta es Curuzú con 18, que goleó 3-0 a San Martín de Los Hornos con goles de Pilone, Goñi y Gambella. Mrakovich fue expulsado en el equipo de Los Hornos.

Ateneo Popular empató 0-0 con Universitario y siguen siendo primero y escolta

El tercero, For Ever, tiene 14 undiades ya que había empatado el sábado con 5 de Mayo. Fue 2-2 (Villarreal y /Ojeda x2). Martínez se fue expulsado en el 5. También el sábado, hubo victoria de Porteño 2-1 ante La Plata, Pastor por duplicado convirtió para el equipo ensenadense mientras que Serrano marcó para el conjunto de la Cantera que sufrió la expulsión de Sosa. Tricolores se subió al segundo pelotón al ganarle a Argentino Juvenil 1-0 con gol de Papillú. Romerense ganó 1-0 con gol de Amunarriz de penal.

Villa Lenci, con goles de Almirón y Leandro Martínez, le ganó 2-1 a Peñarol (Vecchio el gol del equipo de Olmos) y Talleres, con tantos de Ruíz y Ruffino, logró su primer triunfo por 2-1 ante Defensores de City Bell (N. López el autor de la conquista). Talleres terminó con uno menos por la roja a Reboredo.

Ateneo Popular igualó pero manda en el Torneo Proyección

El torneo Proyección tuvo empate entre primero y segundo. Ateneo Popular igualó 0-0 ante Universitario, y es puntero con 15. Con 13 quedó Universitario y se acercó a los líderes Unidos del Dique, que goleó a Dragones 3-0 con tantos de Duarte, Carnavalini y Naranjo. Yapura fue expulsado en el Dragón.

Además, con tantos de De Vega (2), Ennis y Alves, Gonnet goleó 4-1 a San Juan. Rodríguez hizo el tanto del Santo que terminó con 9 por las rojas a Menéndez y Herrera. Por último, Banco Provincia y Villa Argüello empataron 0-0. No jugó ) de Julio.