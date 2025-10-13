Fomento ganó y sigue siendo el líder de Primera

Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Una reunión que marcó el arraigo y el auge del narcotráfico en la Región
Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad
Interna kirchnerista reflota un proyecto contra la ludopatía
Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
La falta de presión y escasez de agua en Tolosa, una moneda corriente
Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela
Avanzan con la campaña contra el dengue en diversas zonas de la Ciudad
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la B el puntero es Villa Montoro seguido a 4 puntos por Curuzú Cuatiá, mientras que en el Torneo Proyección manda Ateneo Popular
La Liga Amateur Platense pudo disputar su fecha sin inconvenientes. La octava fecha de los diversos torneos dejó a Fomento como líder en la divisional mayor, a Villa Montoro como puntero de la B y Ateneo manda en el Proyección a pesar del empate ante Universitario.
En Primera A, Fomento venció 1-0 a CRISFA con gol de Comas y continúa como único líder, ahora con 22 puntos. Con 19 quedó Unidos, que en Olmos, le ganó 2 a 0 a ADIP con tantos de Pelozo y Paz. En el Naranja, fue expulsado Mondino. Alegre le atajó un penal a Casas.
ADIP se mantiene con 16, misma cantidad que Las Malvinas, que venció en Villa Castells a San Lorenzo con gol de Torres. González y Ferretti fueron expulsados en el conunto local y Sánchez en Malvinas. Estrella perdió terreno ya que cayó 2-1 ante Asociación Iris. Borja y Gaggero de penal anotaron para Iris y Saavedra marcó el gol de la Cebra. Alé fue expulsado en el equipo local.
Por su parte, Círculo Cultural Tolosano venció 2-1 a Alianza con tantos de Pastor y Koleff mientras que Feito descontó para el albinegro. CRIBA volvió a ganar: con gol de Sisterna le ganó 1-0 a Polideportivo Gonnet. Además, hubo triunfo 1-0 de Brandsenante Ringuelet con gol de Griguoli y empataron 1-1 Everton (tanto de Zuccotti) y Alumni (Catena de penal).
En la B nada cambió, porque hubo victorias tanto del líder como de su escolta. Villa Montoro superó 2-1 a Expreso Rojo con tantos de Emma y Ramírez. Zarza descontó para el equipo abastense. El Villero suma 22 y su escolta es Curuzú con 18, que goleó 3-0 a San Martín de Los Hornos con goles de Pilone, Goñi y Gambella. Mrakovich fue expulsado en el equipo de Los Hornos.
Ateneo Popular empató 0-0 con Universitario y siguen siendo primero y escolta
LE PUEDE INTERESAR
El Tiburón volvió a ganar y sueña con la permanencia
LE PUEDE INTERESAR
El clásico mendocino no tuvo emociones
El tercero, For Ever, tiene 14 undiades ya que había empatado el sábado con 5 de Mayo. Fue 2-2 (Villarreal y /Ojeda x2). Martínez se fue expulsado en el 5. También el sábado, hubo victoria de Porteño 2-1 ante La Plata, Pastor por duplicado convirtió para el equipo ensenadense mientras que Serrano marcó para el conjunto de la Cantera que sufrió la expulsión de Sosa. Tricolores se subió al segundo pelotón al ganarle a Argentino Juvenil 1-0 con gol de Papillú. Romerense ganó 1-0 con gol de Amunarriz de penal.
Villa Lenci, con goles de Almirón y Leandro Martínez, le ganó 2-1 a Peñarol (Vecchio el gol del equipo de Olmos) y Talleres, con tantos de Ruíz y Ruffino, logró su primer triunfo por 2-1 ante Defensores de City Bell (N. López el autor de la conquista). Talleres terminó con uno menos por la roja a Reboredo.
El torneo Proyección tuvo empate entre primero y segundo. Ateneo Popular igualó 0-0 ante Universitario, y es puntero con 15. Con 13 quedó Universitario y se acercó a los líderes Unidos del Dique, que goleó a Dragones 3-0 con tantos de Duarte, Carnavalini y Naranjo. Yapura fue expulsado en el Dragón.
Además, con tantos de De Vega (2), Ennis y Alves, Gonnet goleó 4-1 a San Juan. Rodríguez hizo el tanto del Santo que terminó con 9 por las rojas a Menéndez y Herrera. Por último, Banco Provincia y Villa Argüello empataron 0-0. No jugó ) de Julio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí