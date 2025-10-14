Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

Fuerte caída de las acciones y bonos tras la conferencia de Donald Trump

Fuerte caída de las acciones y bonos tras la conferencia de Donald Trump
14 de Octubre de 2025 | 16:16

Escuchar esta nota

Un fuerte derrumbe de las acciones y bonos argentinos que cotizan en Wall Street se registró tras los dichos del presidente estadounidense Donald Trump, al advertir que si el mandatario Javier Milei “no gana las elecciones” legislativas del 26 de octubre, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

Las acciones argentinas registraron bajas de hasta 10%, luego de la frase de Trump durante la reunión con Milei en la Casa Blanca. Supervielle (-9,1%), Galicia (-6%) y Loma Negra (-6%) obtuvieron las mayores pérdidas. En cuanto a títulos públicos, el AL29 cayó -10,3% y el AL35 -7,4%. El resto de los bonos registraron pérdidas de hasta 8%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, efectuó esta tarde un fuerte apoyo al gobierno de Javier Milei, al advertir que “la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo”.

“La victoria es muy importante, es muy importante saber quién va a ganar la elección, si será un socialista o no”, dijo Trump al encabezar en la Casa Blanca el almuerzo de ambas comitivas.

“Si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Arghentina”, advirtió Trump. “Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, definió el mandatario norteamericano al compartir con Milei un almuerzo en la Casa Blanca.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes

Miedo y tensión en una esquina de La Plata: "Amenazan de muerte y agreden a vecinos"

La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV

Sin vuelta atrás: se votará con la foto de Espert en la Boleta Única
Últimas noticias de Política y Economía

La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos 12 meses

En la antesala de la reunión de Milei y Trump, el dólar subió a $1.385

Cumbre en Washington | Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
Deportes
En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV
Operativo de Aprevide en la previa del clásico: blanquearon las pintadas en el cruce de 1 y 60
Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia
En Fotos | Miguel Ignomiriello fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte provincial
¡Triunfazo Tomy! El platense Etcheverry volvió con triunfo en el ATP de Estocolmo
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
Espectáculos
Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo
Nancy Pazos en guerra con Yanina Latorre: lapidario cruce
Nancy Pazos reaccionó a las repercusiones por su baile “hot” y fulminó a Roberto Piazza
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
VIDEO. ¿Quién ganó La Voz Argentina 2025?
Información General
Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento
Un informe alerta por el aumento del comercio ilegal en Argentina
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla