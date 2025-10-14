La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos 12 meses

Cumbre en Washington | Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1%. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 22% en los primeros nueve meses del año.
Según el informe oficial, la división que registró la mayor suba mensual fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", con un 3,1%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de servicios públicos.
En el otro extremo, el rubro de "Restaurantes y hoteles" fue el que mostró la menor variación, con un incremento de apenas el 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector.
El dato oficial fue comunicado por el organismo a través de sus redes sociales, como es habitual cada mes, marcando el ritmo de la evolución de precios en la economía nacional.
