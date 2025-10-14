Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Estaban secuestrados desde octubre de 2023

Abrazos después del horror: los argentinos volvieron con sus familias

Tras más de 700 días de cautiverio, Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio se reencontraron con sus seres queridos

Abrazos después del horror: los argentinos volvieron con sus familias

Eitan (con camiseta roja) abrazado a sus hermanos tras su liberación. Yair fue secuestrado con él pero lo liberaron en febrero

14 de Octubre de 2025 | 02:09
Edición impresa

A dos años de su secuestro, los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn, los tres argentinos que permanecían entre los últimos 20 rehenes vivos en manos del grupo terrorista Hamas, regresaron este lunes a Israel tras más de 700 días de cautiverio. La liberación se dio en el marco de la segunda tanda de entregas contempladas en el acuerdo de paz alcanzado en Medio Oriente.

Entre los liberados se encuentra Eitan Horn, de 38 años, con vínculos platenses: su padre fue director del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, una institución histórica de la comunidad judía en La Plata. Horn, que trabajaba en programas de acompañamiento y educación juvenil, fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair, quien había sido liberado en febrero pasado. Este lunes ambos volvieron a encontrarse, en una escena profundamente emotiva que fue difundida por medios israelíes.

“Tras 738 largos y difíciles días de cautiverio en Hamas, Eitan regresa a casa. Ahora nuestra familia está completa. Hoy, Iair por fin puede respirar y sentirse verdaderamente libre”, expresó la familia Horn a través de un comunicado.

Por motivos que aún no fueron esclarecidos, antes de la liberación los captores le permitieron comunicarse con su familia. La videollamada conmovió al mundo: junto a Eitan, en la pantalla aparecía un terrorista con el rostro cubierto, una muestra del control al que los rehenes estuvieron sometidos hasta el último momento.

“Pero nuestros corazones no están completos y nuestra lucha no ha terminado. Eitan ha regresado, pero no es suficiente. Solo cuando vuelva el último rehén podremos decir que cumplimos con nuestra misión y obligación moral. Solo entonces comenzará el proceso de recuperación y reconstrucción de nuestro amado país”, concluyó el mensaje familiar.

Los hermanos Cunio y el llamado a mamá

Los hermanos David y Ariel Cunio, de 35 y 28 años respectivamente, también recuperaron la libertad tras más de dos años secuestrados. Su madre, Silvia Cunio, contó entre lágrimas que horas antes recibió un inesperado llamado desde Gaza: “Me llamaron por teléfono a mí, a la mamá. ¿Entendés? Me llamaron a mí. No escuché nada, pero los vi, y eso fue suficiente para sentir una felicidad descomunal”, relató aún incrédula la mujer a la prensa israelí.

Según contó, en un primer momento rechazó la videollamada porque no desconocía el número, pero ante la insistencia atendió: “De repente los veo a ellos y los chicos todos acá gritando, mis hijos, mi marido, la esposa de David”, manifestó la madre.

“Lo único que escuché fue: ‘no sabés lo que pasamos acá’”, reveló Silvia y orgullosa agregó: “Mis hijos son fuertes y siempre tuvieron esperanzas”.

Horas después de las declaraciones de su madre, se difundió un video del momento de la liberación de los hermanos Cunio a quienes se los veía enteros y de buen semblante. Ya por la tarde llegó el momento más esperado, el del rencuentro con sus parejas y el abrazo eterno en el que se fundieron.

El secuestro de los Cunio se produjo la madrugada del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas irrumpió en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más golpeadas por el ataque. La familia Cunio fue la que tuvo el mayor número de rehenes capturados: ocho.

Durante aquella jornada, los atacantes incendiaron la vivienda de David para obligarlos a salir del refugio. Su esposa, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas mellizas de tres años también fueron capturadas esa noche pero las liberaron un mes después, en noviembre de 2023, junto con la hermana de Sharon, Danielle Aloni, y su sobrina de cinco años. La novia de Ariel, Arbel Yehoud, recuperó la libertad el 30 de enero de este año, luego de casi 500 días de cautiverio.

La historia de los hermanos Cunio también había sido retratada en el cine: el realizador israelí Tom Shoval presentó en febrero en la Berlinale la película Carta a David, dedicada a uno de los hermanos. En 2013, David y su hermano gemelo Eitan habían actuado en la cinta Youth, también dirigida por Shoval y proyectada en el mismo festival.

 

 

