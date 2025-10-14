Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Presentaron un plan para reconstruir Gaza

Trump anunció el fin de la guerra: “Se acabó la larga y dolorosa pesadilla”

El trato fue firmado con Egipto, Catar y Turquía. Acordaron el alto el fuego entre Israel y Hamás, con intercambio de prisioneros

Trump anunció el fin de la guerra: "Se acabó la larga y dolorosa pesadilla"

tRUMP ENCABEZA LA cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij, RODEADO DE MANDATARIOS INTERNACIONALES / AFP

14 de Octubre de 2025 | 02:08
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó ayer la “paz en Oriente Medio” tras firmar junto a los líderes de Egipto, Catar y Turquía una declaración que garantiza el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza. La jornada diplomática comenzó con una visita a Israel, donde Trump fue recibido por el primer ministro Benjamin Netanyahu y ofreció un discurso ante el Parlamento. Luego voló a Egipto para participar de la cumbre sobre Gaza, en lo que calificó como un “tremendo día para Oriente Medio”.

En Jerusalén, el mandatario estadounidense presentó un plan de 20 puntos que permitió el alto el fuego y el intercambio de 20 rehenes israelíes vivos por casi 2.000 prisioneros palestinos. “Se acabó la larga y dolorosa pesadilla”, afirmó ante los legisladores israelíes, que lo ovacionaron durante varios minutos. En las calles de Israel y Palestina se multiplicaron las celebraciones por la liberación de los cautivos y el fin de los bombardeos. En un hospital israelí, Einav Zangauker abrazó a su hijo Matan, de 25 años, uno de los rehenes liberados. “Matan, mi amor, se terminó la guerra”, dijo la mujer, mientras que en Ramala y Jan Yunis miles de palestinos esperaban la llegada de los autobuses con los prisioneros liberados. “Volver a casa vale todo el oro del mundo”, expresó Samer al Halabiyeh, uno de los excarcelados.

Durante su discurso en la Knéset, Trump calificó el alto el fuego como “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio” e instó a los palestinos a abandonar la violencia. Israel informó que liberó a 1.968 presos palestinos, mientras que Hamás confirmó la entrega de los restos de cuatro rehenes fallecidos. En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, cientos de personas celebraron el fin del conflicto. “Es un día hermoso, pero también triste por quienes no volvieron”, dijo Ronny Edry, profesor y familiar de víctimas.

Por la tarde, Trump copresidió en Sharm el Sheij la cumbre internacional sobre el futuro de Gaza junto al presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, con participación de unos veinte países. Al Sisi elogió el “papel clave” de Estados Unidos y aseguró que “Trump era el único que podía poner fin a esta guerra”. Egipto y Washington organizarán una conferencia para coordinar la reconstrucción de Gaza, devastada tras dos años de ofensiva. Según el Ministerio de Salud controlado por Hamás, el conflicto dejó 67.869 muertos en el enclave palestino desde 2023.

Aunque ni Netanyahu ni representantes de Hamás asistieron a la cumbre, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se reunió con Trump para discutir el futuro político de la Franja. El plan estadounidense prevé una transición con un comité palestino tecnocrático que administre Gaza bajo supervisión internacional, sin presencia armada de Hamás.

 

tRUMP ENCABEZA LA cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij, RODEADO DE MANDATARIOS INTERNACIONALES / AFP

El presidente ESTADOUNIDENSE saluda a su par de la Autoridad Palestina que administra parcialmente Cisjordania, Mahmud Abbas / AFP

