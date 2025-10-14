Wall Street rebotó tras su peor rueda desde abril

Nueva York recuperó ayer parte del terreno perdido tras varios días de incertidumbre comercial y tras registrar el peor día desde abril después de que Trump amenazara con más aranceles a China. La Bolsa cerró con ganancias luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, moderara su discurso hacia Pekín (China). El índice Dow Jones avanzó 1,29%, el tecnológico Nasdaq subió 2,29% y el S&P 500 ganó 1,56%.

Según el analista Adam Sarhan, de 50 Park Investments, el mercado reaccionó al alivio del tono presidencial, en un patrón que “Trump repite: amenaza, negocia y luego se retrae”. Aun así, el rebote solo compensó la mitad de las pérdidas registradas la semana pasada, cuando las tensiones entre Washington y Pekín habían provocado una fuerte caída.

La Casa Blanca mantiene algunos aranceles específicos, como los aplicados a la madera y el mobiliario, que comenzarán a regir hoy.