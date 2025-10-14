Alan Velasco se pierde el resto de la temporada

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes
Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
Sigue el suplicio por la falta de agua en barrios de la Región
La oposición convoca a interpelar a funcionarios en Diputados
El Gobierno llama a licitación para refinanciar vencimientos
Se conoce el dato de la inflación en septiembre: prevén más de un 2%
Alimentos, educación y adicciones en la mira de organizaciones platenses
Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
ABSA denunció vandalismo en una perforación de agua en Villa Elisa
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Plomo y miedo: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El delantero de Boca, Alan Velasco, sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se perderá lo que resta del año.
Ayer, las redes sociales del club confirmaron que el ex jugador de Independiente sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas en lo que resta de este 2025, con Boca apuntando a ganar el Clausura.
El reemplazante de Velasco será el chileno Carlos Palacios y, así, el entrenador interino Claudio Úbeda pierde a un futbolista que disputó 11 de los 12 partidos de este Torneo Clausura, la mayoría como titular y con un solo gol en su haber que se dio ante Independiente Rivadavia de Mendoza.
En pararelo a la lesión de Velasco, el plantel se entrenó ayer en el predio que el club posee en Ezeiza bajo los órdenes de Úbeda, tras lo que fue el fallecimiento del entrenador principal Miguel Ángel Russo el miércoles.
El que no estuvo presente en el entrenamiento fue Leandro Paredes que está con la Selección argentina en el marco de una gira por Estados Unidos.
LE PUEDE INTERESAR
Cabo Verde: Los Tiburones Azules con una historia mundial
LE PUEDE INTERESAR
Loterías y quinielas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí