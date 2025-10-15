Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita

15 de Octubre de 2025 | 15:59

Se viene un nuevo fin de semana a pura actividad para toda la familia en Meridiano V. Habrá música en vivo, shows, feria del playón y teatro.

Repasá la agenda completa:

Viernes 17

MISTER AMÉRICA en vivo

Invitado: Asteka

21.00 hs.

Sala A / Planta Baja



Sábado 18

FERIA DEL PLAYÓN

Desde las 15.00 hs.

Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Playón

MEMORIA ESCOLAR

Muestra fotográfica de Érica Voget y Ver Greco

desde las 15.00 hs.

Planta Alta

UNA VALIJA

Recorrido teatralizado que nos invita a realizar un viaje en el tiempo, recordando aquellos tiempos ferroviarios y la futura transformación de la @estacionprovincial y el @barrio_meridianov en un punto Cultural para toda la familia.

16.00 hs.

Hall de la Estación – Planta Baja

A la gorra

GUADALUPE AGUILAR desde Tucumán

Folclore argentino

17.00 hs.

Playón

A la gorra

HOMBRES TRABAJANDO

Rock nacional

18.30 hs.

Playón

A la gorra

Domingo 19

FERIA DEL PLAYÓN

Desde las 15.00 hs.

Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Playón

Gratis

EUREKA confusión en la biblioteca

Circo

16.00 hs.

Play’on

A la gorra

CITRINA FOLK

17.00 hs.

Andén

A la gorra

BIG BEND

Clásicos de jazz, canciones de los 80's

18.30 hs.

Playón

A la gorra

CLASE DE SWING ABIERTA Y GRATUITA

a cargo de Flor y Rober de @swingoutstudiolp

18.00 hs.

Planta Alta

Gratis