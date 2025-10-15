Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad

Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita

Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita
15 de Octubre de 2025 | 15:59

Escuchar esta nota

Se viene un nuevo fin de semana a pura actividad para toda la familia en Meridiano V. Habrá música en vivo, shows, feria del playón y teatro.

Repasá la agenda completa:

Viernes 17

MISTER AMÉRICA en vivo
Invitado: Asteka
21.00  hs.
Sala A / Planta Baja


Sábado 18

FERIA DEL PLAYÓN  
Desde las 15.00 hs. 
Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.  
Playón

En Provincia se comenzará a indicar la primera mamografía a los 40 años

15/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Hells Angels en La Plata, clásico y se acerca del Día de la Madre

MEMORIA ESCOLAR
Muestra fotográfica de Érica Voget y Ver Greco
desde las 15.00 hs.
Planta Alta

UNA VALIJA 
Recorrido teatralizado que nos invita a realizar un viaje en el tiempo, recordando aquellos tiempos ferroviarios y la futura transformación de la @estacionprovincial y el @barrio_meridianov en un punto Cultural para toda la familia.
16.00 hs.
Hall de la Estación – Planta Baja
A la gorra

GUADALUPE AGUILAR desde Tucumán 
Folclore argentino
17.00 hs. 
Playón
A la gorra

HOMBRES TRABAJANDO
Rock nacional
18.30 hs. 
Playón
A la gorra

Domingo 19

FERIA DEL PLAYÓN  
Desde las 15.00 hs. 
Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.  
Playón 
Gratis

EUREKA confusión en la biblioteca
Circo
16.00 hs. 
Play’on
A la gorra

CITRINA FOLK
17.00 hs. 
Andén
A la gorra

BIG BEND
Clásicos de jazz, canciones de los 80's
18.30 hs. 
Playón
A la gorra

CLASE DE SWING ABIERTA Y GRATUITA 
a cargo de Flor y Rober de @swingoutstudiolp 
18.00 hs.
Planta Alta
Gratis

