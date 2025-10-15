Meridiano V: agenda recargada para este fin de semana, con entrada libre y gratuita

Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
Tras una pericia clave, la causa del incendio en el depósito de Aloise Tecno cambia de carátula y fiscalía
Escuchar esta nota
Se viene un nuevo fin de semana a pura actividad para toda la familia en Meridiano V. Habrá música en vivo, shows, feria del playón y teatro.
MISTER AMÉRICA en vivo
Invitado: Asteka
21.00 hs.
Sala A / Planta Baja
FERIA DEL PLAYÓN
Desde las 15.00 hs.
Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Playón
MEMORIA ESCOLAR
Muestra fotográfica de Érica Voget y Ver Greco
desde las 15.00 hs.
Planta Alta
UNA VALIJA
Recorrido teatralizado que nos invita a realizar un viaje en el tiempo, recordando aquellos tiempos ferroviarios y la futura transformación de la @estacionprovincial y el @barrio_meridianov en un punto Cultural para toda la familia.
16.00 hs.
Hall de la Estación – Planta Baja
A la gorra
GUADALUPE AGUILAR desde Tucumán
Folclore argentino
17.00 hs.
Playón
A la gorra
HOMBRES TRABAJANDO
Rock nacional
18.30 hs.
Playón
A la gorra
FERIA DEL PLAYÓN
Desde las 15.00 hs.
Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Playón
Gratis
EUREKA confusión en la biblioteca
Circo
16.00 hs.
Play’on
A la gorra
CITRINA FOLK
17.00 hs.
Andén
A la gorra
BIG BEND
Clásicos de jazz, canciones de los 80's
18.30 hs.
Playón
A la gorra
CLASE DE SWING ABIERTA Y GRATUITA
a cargo de Flor y Rober de @swingoutstudiolp
18.00 hs.
Planta Alta
Gratis
