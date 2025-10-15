Nuevo paso por la sede del Congreso de la Lengua

Durante el 10° Congreso Internacional de la Lengua Española, que se desarrolla en la Ciudad de Arequipa (Perú), se presentó oficialmente la postulación de La Plata como sede del Congreso CILE 2028.

La delegación platense, que viene trabajando desde hace cuatro años en este objetivo, estuvo integrada por dirigentes de instituciones de la Ciudad y el vicecónsul de España en La Plata, Cristian Foyth López.

El acto se realizó en la Casa San Martín de la Universidad San Martín de Porres, con la presencia del presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, y destacados referentes de la cultura peruana.

La presentación incluyó videos, material institucional, folletos y libros sobre La Plata. También hubo un Encuentro Literario que unió a escritores de Argentina y Perú.

Desde la Federación de Instituciones de La Plata se valoró la presentación como un paso fundamental. A la vez, se reafirmó el apoyo al proyecto, “que representa un verdadero orgullo para todos los platenses”.

A la vez, se resaltó el respaldo del Municipio a esta iniciativa “que fortalece el vínculo entre la Cultura, la Educación y la Proyección Internacional de nuestra Ciudad”.