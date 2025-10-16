"Humildad y honestidad": el mensaje de Mauricio Macri para Javier Milei de cara a las elecciones del 26 de octubre

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle
A menos de diez días de las elecciones, Mauricio Macri difundió un mensaje de movilización dirigido a las bases de PRO, en el que llama a la militancia a mantener la unidad y empujar la fuerza política de cara al acto comicial. Allí, el ex mandatario planteó la necesidad de iniciar una nueva etapa de crecimiento sostenido, tras considerar que el país logró una “estabilidad razonable” luego de años de inflación descontrolada.
“Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación”, comenzó Macri en su mensaje publicado en redes, en el que destacó los avances obtenidos en los últimos meses. “Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número que era impensable hace dos años. Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer”, subrayó.
Sin embargo, el exmandatario advirtió que “ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”.
AHORA HAY QUE ARRANCAR y CRECER SIN PARAR— Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 16, 2025
Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación.
Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre,…
En ese sentido, Macri sostuvo que para lograr ese avance económico es necesario construir una nueva mayoría parlamentaria, integrada por distintas fuerzas políticas. “Es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión”, afirmó.
El líder del PRO remarcó que la Ley de Presupuesto será el primer desafío para ese acuerdo político amplio. “Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos”, explicó.
Macri aseguró que realiza esta propuesta “antes de las elecciones” porque, independientemente del resultado, “este es el camino que debemos recorrer”.
“El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, expresó.
Finalmente, cerró su mensaje con un tono esperanzador: “Creo en los argentinos. Creo que el futuro está cerca. Solo tenemos que dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos”.
