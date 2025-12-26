El micro, que no llega: el suplicio del viaje en verano

a comienzos de la semana, al mediodía en 7 y 47, una larga fila en la parada, / el dia

El transporte público en La Plata atraviesa un momento de malestar cotidiano y expectativa contenida. Con la llegada del verano y la reducción de frecuencias, tomar un colectivo se volvió para muchos vecinos una experiencia marcada por largas esperas, calor y viajes cada vez más incómodos, mientras las mejoras anunciadas todavía no se reflejan en la calle.

“Yo tomo el 17 o cualquiera que me deje en Romero, pero ahora me voy a tomar el 16 porque sé que va a venir más rápido. El tema es que sacaron unidades y los mismos choferes te lo dicen”, contó Yanina, una usuaria que utiliza el micro Oeste todos los días para ir a trabajar. Según relató, perder una unidad puede implicar esperar hasta una hora, especialmente por la mañana o los fines de semana, con el riesgo de llegar tarde.

Las demoras se repiten en distintos puntos de la ciudad. Marcelo, viajero diario de la línea Este, aseguró que en verano algunas líneas pasan cada 40 o 45 minutos y, cuando finalmente llegan, lo hacen colmadas. “Al estar tan distanciados, vienen llenos y no paran. Y es entendible, porque, de otro modo, viajamos como vacas”, sumó Yanina.

En ese contexto, varios pasajeros optan por consultar la aplicación para calcular los tiempos o recurren a alternativas más costosas. “Hubo días en los que me tuve que tomar un Uber moto para llegar temprano al trabajo”, admitió Elisa, pasajera de la línea Sur.

Asimismo, el problema se agrava en los barrios donde solo llega una línea o hay muy pocas opciones. “Por mi casa pasa un solo micro, el Sur, y si no lo tomás, tenés que esperar muchísimo”, explicó Belén, vecina del Barrio Cementerio en 131 y 85.

Jennifer, por su parte, usuaria de la Línea 214, comentó que ante la falta de alternativas, muchas veces debe caminar varias cuadras para combinar. “Si no pasa el que solemos tomarnos, tenemos que caminar hasta 60 y 128, para tomarnos otro y con este calor, eso hace mucho daño”, señaló.

En los últimos días, otro informe realizado este diario dio cuenta de las penurias que padecen quienes se mueven por la zona sureste. “La empresa Este ya informa que rige el ‘horario de verano’. Sin embargo, la gente continúa trabajando en los mismos horarios de siempre, por lo que esta reducción del servicio no contempla la realidad de quienes dependemos del transporte público”, planteó una vecina de Villa Elvira. “En la práctica, los micros pasan a las 5.30 y recién vuelven a pasar a las 6.40, quedando un lapso de más de una hora sin servicio. Al salir del barrio, las unidades van ‘explotadas’ de gente. Encima, entran a Aeropuerto y luego a calle 13, perdiendo un tiempo preciado para los que vamos a trabajar”, precisó la usuaria.

También se repite la queja por la ausencia total de servicios, tanto en la zona Norte como la Sur. “Nunca más agregaron el ramal 10 de la Línea Este -que iba por 7- y el 80 sólo va hasta Parque Sicardi”, indicó la mujer que viaja entre esa zona y el Centro y agregó que “faltaría otra línea que entre al barrio para ampliar las opciones de viaje, o bien un 518 rápido a Sicardi”.

Algo parecido, en el área de Gorina. Alejandro, usuario de la línea Norte y 273, detalló que toma el micro en Camino Belgrano. “Desde hace días, durante 20 ó 30 minutos no pasa ninguno, y después vienen todos juntos y llenos. A veces, al venir tan repletos de gente, no frenan”, se quejó.

más micros, recorrido más largo

Frente a este panorama, varios usuarios coincidieron en que la solución pasa por más frecuencia y recorridos más amplios.

“Que manden más micros, porque muchos sufrimos”, pidió una de las vecinas, mientras otra reclamó que las líneas se acerquen más a los barrios y a las escuelas. “Una cuadra más ya ayudaría un montón, sobre todo para los chicos”, sostuvo Marta, vecina del Barrio Puente de Fierro.

En paralelo a este escenario, el Concejo Deliberante de La Plata aprobó este mes una reforma del sistema de transporte, que extiende la concesión y fija una serie de requisitos orientados a mejorar el servicio y con eso aumentar un 50% su uso.

Según lo previsto, la adjudicación del nuevo esquema se concretaría en febrero de 2026 y comenzará a regir en marzo. “Sabía que querían poner más micros y más recorridos, y me parece buenísimo. No estoy tan al tanto de hacia qué lugares llegaría, ni cuándo se aplicaría”, opinó Mabel, viajera frecuente del 275.

Otros vecinos directamente admitieron no conocer los cambios en marcha, pero coincidieron en que cualquier refuerzo de frecuencias aliviaría la situación.

Entre los cambios, está la meta de llevar de 115 kilómetros a 134, los de recorrido de la línea Norte, con rondines sobre los caminos Centenario y Belgrano, y la extensión del ramal 28 hasta el barrio El Rincón. En el caso de la línea Este, el rediseño modifica recorridos como los del ramal 16, que partirá desde 32 y 122, y el 14, que llegará hasta 1 y 44 pero dejará de llegar a 32 y 122. Se ampliaría el recorrido de la línea 518 por ruta 11 y 609, y el ramal 15 dejará de llegar a Ruta 11 por 609; ese trayecto lo solventará el ramal 11. En Parque Sicardi, el nuevo ramal 14 sumará un rondín por la calle 650 desde la avenida 7. La línea cubriría 510 km en lugar de 481, un seis por ciento más. La línea Oeste -que incluye la 561 y la 508- tendrá rondines y pasará de 526 kilómetros a 600. Además, operará dos servicios “rápidos” por 520 y por 44. Los pliegos también prevén rondines hacia El Peligro y el Parque Industrial II de Ruta 2, un servicio similar entre Melchor Romero y Abasto, y la extensión del ramal 84 hasta Frigorífico Gorina.

En Línea Sur (opera junto a la 506) se prevé subir de 256 a 269 kilómetros. Eso incluye un rondín por 60 hasta ruta 36, nuevas trazas para la 506 por 90 y 155, y por 79 y 143. También se retocará el ramal 21 (Altos de San Lorenzo) y el 80A de la 506.