2026: la nueva grieta ya no es política, es microeconómica

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata
VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata
Sesión caliente. “¡Callate, mamarracho!”: fuerte cruce entre las senadoras Cristina López y Victoria Huala
Senado: en un clima de tensión, el oficialismo busca convertir en ley el Presupuesto 2026
Viernes sin agua en La Plata: las quejas de los lectores y las explicaciones de Absa
Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase
VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!
Designaron al presidente del nuevo Ente del Cementerio de La Plata
Tras viralizarse el video de la hija del Polaco al volante, Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la mamá
Habló "El loco del machete" de La Plata: "No soy Bruce Lee pero salí a defender a mi familia"
Macabro hallazgo en Mar de las Pampas tras un ritual umbanda
Pedido solidario en La Plata por una madre con cuatro hijos que perdió todo tras el incendio de su casa
El nuevo parte médico de Cristina Kirchner: sigue internada con antibióticos
¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31
Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
¿Con cartita para Papá Noel?: Charly Alcaraz festejó Navidad con camiseta de Gimnasia en Inglaterra
Este finde se sale en La Plata: música, shows, teatro y más en la agenda
Pura maldad en La Plata: le roban a una mujer con 4 hijos y le prenden fuego la casa
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Explota el verano en Punta del Este: famosos, empresarios y políticos argentinos ya copan la costa uruguaya
Preocupación: Pampita y Martín Pepa en Punta del Este fueron vistos en el Sanatorio Cantegril en la noche de Navidad ¿Qué pasó?
La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
VIDEO. El micro que no llega: el suplicio en La Plata del viaje en verano
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Intendentes crean tasas en abierto desafío a los “escraches” de la Rosada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sergio Candelo
eleconomista.com.ar
Durante décadas, la Argentina estuvo atravesada por una grieta ideológica. En 2026, sin embargo, esa división amenaza con ser desplazada por una fractura más concreta y dolorosa: la grieta de la microeconomía. No separará ideas, sino sectores productivos, territorios y empleos.
Si el Gobierno logra consolidar el ordenamiento macroeconómico —inflación contenida, superávit fiscal y normalización cambiaria—, el país que emerja no será homogéneo. El 2026 será el año de las dos velocidades: una Argentina que despega y otra que queda atrapada en una transición mal coordinada.
Y con esa brecha aparece un factor políticamente explosivo: el juego de la culpa. Cuando empiecen los cierres de fábricas en el conurbano o en los polos industriales tradicionales, ¿quién será el responsable? ¿La Nación por abrir la economía o las provincias y municipios por no haber bajado los impuestos distorsivos?
Del lado ganador de esta nueva grieta estarán los sectores que venían reclamando reglas claras y apertura. Los datos de 2025 anticipan esta dinámica.
El sector energético registró en octubre el mayor superávit mensual de la última década, con US$ 708 millones, acumulando más de US$ 6.000 millones en los primeros diez meses del año. La producción de petróleo alcanzó los 859.500 barriles diarios, superando el récord histórico de 1998, impulsada casi en su totalidad por Vaca Muerta.
LE PUEDE INTERESAR
En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa
LE PUEDE INTERESAR
La economía de EE UU crece más de lo esperado
El 2026 será el año de las dos velocidades: una Argentina que despega y otra que queda atrapada en una transición mal coordinada.
Energía y minería concentran proyectos bajo el RIGI por cerca de US$ 25.000 millones, incluyendo desarrollos de litio y grandes obras de infraestructura. Argentina avanza a dos velocidades incluso en su estrategia externa: acuerdos de corto plazo para generar divisas y megaproyectos de largo plazo orientados a consolidar exportaciones energéticas durante la próxima década.
A esto se suma el agro, que con tipo de cambio unificado y sin brecha recupera competitividad, y la economía del conocimiento, donde la normalización elimina distorsiones financieras y devuelve el foco a la productividad y la innovación.
Para estos sectores, la “sensación térmica” del 2026 será positiva. Son los ganadores de un modelo que prioriza integración al mundo, inversión y eficiencia.
Del otro lado de la grieta, la realidad es mucho más frágil. En el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba o Tucumán se concentra la industria manufacturera tradicional, desarrollada durante décadas bajo esquemas de protección y mercado interno.Los números de fines de 2025 son una advertencia clara. La producción industrial cayó 2,9% interanual en octubre y, entre fines de 2023 y mediados de 2025, cerraron más de 1.400 empresas manufactureras, con una pérdida cercana a 40.000 empleos registrados. Sectores como el textil mostraron caídas superiores al 15%, mientras que la industria automotriz llegó a operar, en momentos críticos, con niveles mínimos de capacidad instalada.
En el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba o Tucumán se concentra la industria manufacturera tradicional, desarrollada durante décadas bajo esquemas de protección y mercado interno.
Frente a una apertura comercial acelerada en 2026, muchas pymes no enfrentan un problema de voluntad para reconvertirse, sino de imposibilidad matemática. Competir sin haber reducido previamente el llamado “Costo Argentino” es, para muchas, una sentencia de cierre.
Aparece una dinámica clásica de la teoría de juegos: un equilibrio de Nash perverso, donde cada actor toma decisiones racionales desde su propia lógica, pero el resultado agregado es subóptimo para todos.
El Gobierno nacional impulsa la apertura con el argumento de que mantener la economía cerrada perpetúa la decadencia, y apuesta a que las provincias acompañen bajando impuestos distorsivos.
Los gobernadores e intendentes, altamente dependientes de Ingresos Brutos y tasas municipales, enfrentan el dilema de resignar recaudación hoy o conservarla y culpar a la Nación mañana si llegan los cierres.
La pyme industrial, sin poder de veto, queda atrapada entre decisiones que no controla.
La apertura comercial se puede decretar rápidamente. La reducción del costo estructural, no. Mientras Nación, provincias y municipios discuten responsabilidades, muchas empresas simplemente no tienen tiempo.
Esta grieta microeconómica no es solo sectorial, también es territorial. Las provincias vinculadas a energía y minería conviven con polos industriales tradicionales en retroceso. La brecha salarial refleja el fenómeno: los trabajadores de sectores ganadores multiplican ingresos frente a quienes dependen de actividades rezagadas.
La solución es conocida, pero políticamente costosa: apertura gradual, reducción coordinada de impuestos distorsivos en todos los niveles del Estado y tiempo real para la reconversión productiva. El problema es que nadie quiere asumir el costo inicial y perder el crédito político. Si esa coordinación no ocurre, el 2026 no solo consolidará una economía de dos velocidades, sino también una narrativa de culpas cruzadas. Y cuando eso pase, cada nivel de gobierno tendrá su explicación. La pyme que cerró, no.
El verdadero desafío del próximo año no será solo sostener la macroeconomía, sino nivelar el terreno de juego en la micro. Porque abrir la economía sin coordinación puede ser racional para cada actor por separado, pero es profundamente destructivo para el país en su conjunto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí