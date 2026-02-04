Cortes de luz en La Plata y en el AMBA: piden interpelar a funcionarios del Oceba

El senador del bloque HECHOS – UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó en la Legislatura bonaerense un pedido de interpelación para el titular del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), Diego Leandro Rozengardt, por los reiterados cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“La prestación del servicio público de energía eléctrica en la Provincia atraviesa desde hace años una crisis estructural, caracterizada por cortes reiterados, falta de inversiones visibles, deterioro de la infraestructura y un creciente malestar social, particularmente en los grandes centros urbanos y el conurbano bonaerense”, señaló Leguizamón.

Por ello, el legislador platense solicitó la comparecencia presencial y urgente en el recinto de la Cámara Alta bonaerense del titular de OCEBA, para que brinde un informe detallado sobre el cumplimiento de sus funciones en el control, fiscalización y sanción respecto a las empresas concesionarias del servició público de distribución de energía eléctrica.

Es preciso señalar que, no es la primera vez que Leguizamón apuntó contra el titular de OCEBA, por la ausencia de control efectiva sobre la empresa concesionaria. “Hace años que sufrimos la desidia y abandono por parte de estas compañías, hace años que barrios enteros viven como en la Edad Media”, apuntó en diciembre ante los reiterados cortes de luz.

Por caso, durante la noche previa a la última cena de 2025, los cortes de energía generaron protestas y piquetes en distintos puntos de la capital bonaerense, como ocurrió en la intersección de las calles 520 y 158, en el barrio Santa Ana, donde vecinos manifestaron su hartazgo ante la falta de suministro eléctrico.