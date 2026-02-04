Cortes de luz en La Plata y en el AMBA: piden interpelar a funcionarios del Oceba

VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política
VIDEO. Impresionante choque y vuelco en La Plata: "Una camioneta terminó arriba de otra camioneta, increíble"
La Plata se pone en modo Carnaval: día por día, el cronograma de la fiesta en los barrios
VIDEO. Del infierno de vivir en las calles de La Plata a cumplir el sueño de la reconstrucción
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
VIDEO. De Rappi a Pedido Ya, las cifras del delivery en La Plata: $2.000.000 al mes, gastos y peligros
¿Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein?
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio oral en La Plata
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28
¡Despertó Bastian!: tras siete cirugías y tres semanas en coma, le sonrió a su familia
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Pilates, gimnasia, voley y más actividades gratuitas en Los Hornos: días y horarios
Por qué la Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro
La Provincia reveló la pérdida millonaria en enero por el desplome de la coparticipación
El ranking de la burocracia municipal: ¿qué puesto ocupa La Plata?
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
Mañana, paro de trenes, y afectará a La Plata: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza pero le abre la puerta al diálogo
Marixa Balli contra Caputo por sus dichos sobre la industria textil: “Es ofensivo”
Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito en La Plata
Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
Gracias a los cambios de Inocencia Fiscal, ir a prisión por evasión será casi imposible
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El senador del bloque HECHOS – UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó en la Legislatura bonaerense un pedido de interpelación para el titular del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), Diego Leandro Rozengardt, por los reiterados cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
“La prestación del servicio público de energía eléctrica en la Provincia atraviesa desde hace años una crisis estructural, caracterizada por cortes reiterados, falta de inversiones visibles, deterioro de la infraestructura y un creciente malestar social, particularmente en los grandes centros urbanos y el conurbano bonaerense”, señaló Leguizamón.
Por ello, el legislador platense solicitó la comparecencia presencial y urgente en el recinto de la Cámara Alta bonaerense del titular de OCEBA, para que brinde un informe detallado sobre el cumplimiento de sus funciones en el control, fiscalización y sanción respecto a las empresas concesionarias del servició público de distribución de energía eléctrica.
Es preciso señalar que, no es la primera vez que Leguizamón apuntó contra el titular de OCEBA, por la ausencia de control efectiva sobre la empresa concesionaria. “Hace años que sufrimos la desidia y abandono por parte de estas compañías, hace años que barrios enteros viven como en la Edad Media”, apuntó en diciembre ante los reiterados cortes de luz.
Por caso, durante la noche previa a la última cena de 2025, los cortes de energía generaron protestas y piquetes en distintos puntos de la capital bonaerense, como ocurrió en la intersección de las calles 520 y 158, en el barrio Santa Ana, donde vecinos manifestaron su hartazgo ante la falta de suministro eléctrico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí