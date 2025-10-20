Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

Los mensajes de Valente Pierani y Juan Villalba tras el Mundial Sub 20: "Orgulloso de este grupo" y "nada de reproches"

Los mensajes de Valente Pierani y Juan Villalba tras el Mundial Sub 20: "Orgulloso de este grupo" y "nada de reproches"

ap

20 de Octubre de 2025 | 21:35

Escuchar esta nota

La Selección Argentina Sub 20 no pudo coronar su sueño mundialista: cayó en la final frente a Marruecos y se quedó con el subcampeonato, en un torneo donde el equipo juvenil dejó una huella de entrega, carácter y fútbol. Entre los protagonistas del plantel, dos defensores que defienden las camisetas de Estudiantes y Gimnasia, Valente Pierani y Juan Manuel Villalba, compartieron en redes sociales sus sensaciones luego del desenlace en la definición.

Valente Pierani, que fue titular durante buena parte del certamen pero sufrió una lesión en los cuartos de final que lo dejó fuera del tramo decisivo, expresó un profundo sentimiento de orgullo pese al resultado: “Estoy muy orgulloso de este grupo. No pudimos cumplir nuestro sueño, pero dejamos todo adentro de la cancha. Jugamos con el corazón y representamos a Argentina de la mejor manera. Ponerme esta camiseta y mirar el escudo que tengo en el pecho, tantas veces lo soñé de chiquito. Escuchar el himno, ver a mi familia en la tribuna y volver a representar a mi país en un Mundial... no tengo palabras para describir lo que siento”.

El defensor albirrojo también se refirió a la lesión que lo marginó en la recta final del torneo: “Me tocó vivir un momento difícil: una lesión me dejó afuera en el partido de cuartos de final. Pero no podía hacer nada más que aceptar esto y apoyar a mis compañeros desde el lugar que me toque. Me quedo tranquilo porque dejé todo dentro y fuera de la cancha. Gracias a cada persona que me acompaña y me ayuda en este camino. Ya estoy pensando en la recuperación para volver mejor y hacer lo que más me gusta".

Pierani, surgido de las inferiores de Estudiantes, fue una de las piezas claves del combinado nacional en la fase de grupos hasta su lesión. 

Por su parte, Juan Manuel Villalba, defensor de Gimnasia, también manifestó su tristeza y orgullo tras la final. El futbolista compartió un mensaje en sus redes: "Muy triste por no cumplir el sueño por el cual fuimos a jugar. Nos volvemos vacíos de haberlo dado todo. Nada de reproches: esto sigue. Dios traerá cosas mejores".

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes vuelve a entrenarse y se enfoca en la recta final para lograr la clasificación a las copas

LE PUEDE INTERESAR

En fotos y videos | Clima tenso en la sede de Gimnasia: hinchas se manifiestan con fuertes reclamos a la dirigencia

El defensor tripero fue otro de los puntos altos del equipo durante el campeonato y su mensaje sintetiza el estado anímico del plantel: la desilusión por la derrota, pero también la convicción de haber dejado todo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Semana de protestas docentes y de no docentes en la UNLP: cuándo serán y cómo afecta a las facultades y colegios

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría

Sin suspenso: “obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes vuelve a entrenarse y se enfoca en la recta final para lograr la clasificación a las copas

En fotos y videos | Clima tenso en la sede de Gimnasia: hinchas se manifiestan con fuertes reclamos a la dirigencia

Gimnasia retomó las prácticas tras la derrota en el clásico: cómo se encuentra Silva Torrejón

Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Juegos Bonaerenses: uno por uno, todos los deportes ganadores
Espectáculos
¿Hay onda?: Chechu Bonelli y Grego Rosello, captados in fraganti en un boliche
La grandeza de Lionel Messi: el gesto con los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 luego de la final 
Nuevo escándalo: acusan a L-Gante de robarse una moto de la policía
Dulce posteo: la periodista Luli Trujillo anunció su embarazo 
Morena Rial pasó su primer día de la madre en la cárcel: sus abogados van por un cambio de estrategia
La Ciudad
Peaje en la Autopista La Plata: solo el 14% utiliza el pago manual camino a Capital Federal
VIDEO: Estupor en un barrio de La Plata tras el hallazgo de una caja con cabezas y restos de animales
Semana de protestas docentes y de no docentes en la UNLP: cuándo serán y cómo afecta a las facultades y colegios
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Diseños, prototipos y desarrollos innovadores en la expo de la Facultad de Informática
Policiales
VIDEO. Ataque express a un comercio en La Plata: dos "falsos repartidores" huyeron con una caja fuerte
Feroz enfrentamiento en Villa Elvira: dos heridos se encuentran internados y buscan a los prófugos
VIDEO. "Hice lo necesario para salvar a mi hijo": el testimonio de Pablo Laurta antes de ser indagado en Córdoba
VIDEO.- Fuego, disparos y enfrentamiento con la Policía en Villa Elvira
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Política y Economía
El Gobierno anunció que negocia un plan de recompra de deuda con organismos multilaterales
Tensión en Estados Unidos tras el swap: demócratas le exigen a Bessent la suspensión del auxilio al país
Kicillof, de campaña en La Plata: tildó al anuncio de Milei sobre el swap con Estados Unidos como un "fracaso"
Milei vuelve a Estados Unidos tras las elecciones: disertará ante Trump en el America Business Forum 2025
La dura crítica del Gobierno bonaerense a Milei tras el anuncio del swap: "Es un títere de Estados Unidos"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla