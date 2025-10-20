Los mensajes de Valente Pierani y Juan Villalba tras el Mundial Sub 20: "Orgulloso de este grupo" y "nada de reproches"

La Selección Argentina Sub 20 no pudo coronar su sueño mundialista: cayó en la final frente a Marruecos y se quedó con el subcampeonato, en un torneo donde el equipo juvenil dejó una huella de entrega, carácter y fútbol. Entre los protagonistas del plantel, dos defensores que defienden las camisetas de Estudiantes y Gimnasia, Valente Pierani y Juan Manuel Villalba, compartieron en redes sociales sus sensaciones luego del desenlace en la definición.

Valente Pierani, que fue titular durante buena parte del certamen pero sufrió una lesión en los cuartos de final que lo dejó fuera del tramo decisivo, expresó un profundo sentimiento de orgullo pese al resultado: “Estoy muy orgulloso de este grupo. No pudimos cumplir nuestro sueño, pero dejamos todo adentro de la cancha. Jugamos con el corazón y representamos a Argentina de la mejor manera. Ponerme esta camiseta y mirar el escudo que tengo en el pecho, tantas veces lo soñé de chiquito. Escuchar el himno, ver a mi familia en la tribuna y volver a representar a mi país en un Mundial... no tengo palabras para describir lo que siento”.

El defensor albirrojo también se refirió a la lesión que lo marginó en la recta final del torneo: “Me tocó vivir un momento difícil: una lesión me dejó afuera en el partido de cuartos de final. Pero no podía hacer nada más que aceptar esto y apoyar a mis compañeros desde el lugar que me toque. Me quedo tranquilo porque dejé todo dentro y fuera de la cancha. Gracias a cada persona que me acompaña y me ayuda en este camino. Ya estoy pensando en la recuperación para volver mejor y hacer lo que más me gusta".

Pierani, surgido de las inferiores de Estudiantes, fue una de las piezas claves del combinado nacional en la fase de grupos hasta su lesión.

Por su parte, Juan Manuel Villalba, defensor de Gimnasia, también manifestó su tristeza y orgullo tras la final. El futbolista compartió un mensaje en sus redes: "Muy triste por no cumplir el sueño por el cual fuimos a jugar. Nos volvemos vacíos de haberlo dado todo. Nada de reproches: esto sigue. Dios traerá cosas mejores".

El defensor tripero fue otro de los puntos altos del equipo durante el campeonato y su mensaje sintetiza el estado anímico del plantel: la desilusión por la derrota, pero también la convicción de haber dejado todo.