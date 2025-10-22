Preocupa Flor Vigna tras publicar impactantes fotos: “Cuando no me animaba”

Flor Vigna preocupó a sus seguidores al publicar fotos en las cuales se la puede ver con los ojos extremadamente hinchados. De inmediato, se relacionó estas postales con el romance que tuvo con Luciano Castro.

"Yo, cuando no me animaba a soltar lo que me hacía mal", decía en las fotos de Flor, algo que sus fans interpretaron como un mensaje para su ex, el actor argentino. Este posteo se dio a través de sus historias, publicado por una cuenta fan que lleva su nombre.

“A mi amiga la volvió a llamar el HDP y ella lo quiere atender, pero todos le decimos que no lo atienda", se la escucha decir en el video, mientras que en las imágenes que le siguen a continuación ya se muestra completamente recuperada.

“Yo cuando me animé a ser la protagonista de mi vida”, escribió la artista, que luego dio un mensaje esperanzador: “Animate al cambio. Te está esperando un capítulo de vida hermoso. Confiá en vos”.