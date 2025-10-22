VIDEO.- "Quema-contenedores" y un raid infernal en las últimas horas en La Plata
Aniversario 143° de La Plata: así serán los festejos en Plaza Moreno
Cierres de campaña: mañana, en La Plata Talerico y en Magdalena Carrió
En la previa del juicio, La Toretto y su amiga volverán a pisar Tribunales
VIDEO. Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma
Otro dolor de cabeza para Zaniratto: Melluso volvió a lesionarse y tendrá que buscar al reemplazante
Vecinos de Melchor Romero se manifestarán en la Ruta 36 para reclamar mayor seguridad
Un gremio de estatales le pidió a la Provincia que reabra la paritaria salarial
"Abandonaron la obra cuatro veces": nuevo reclamo por el edificio propio en la Secundaria 70
Hay fecha de juicio oral para el profesor de básquet acusado por abusos en La Plata
Clausuraron otro taller clandestino en La Plata y detuvieron al dueño: hallaron más de 40 autopartes ilegales
Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en pie de guerra por de su hijo: “Más de un año reclamando su regreso”
Fuerza Patria tendrá un solo bunker y será en La Plata, mismo lugar donde festejó el 7 de septiembre
Preocupa Flor Vigna tras publicar impactantes fotos: “Cuando no me animaba”
En Magdalena: Morena Rial pidió atención psiquiátrica y espera la prisión domiciliaria desde el penal
Otro accidente en la ruta 215 y van.... Vecinos del oeste de La Plata piden señalización: “Trampa mortal”
VIDEO. ¿No será mucho? A Tinelli le cortaron el jean y mostró sus partes íntimas en el streaming
"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados
Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
San Lorenzo emitió un comunicado tras el pedido de quiebra presentado ante la Justicia
Se filtró el filoso apodo que las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina le pusieron a Wanda Nara
Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?
Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock
La polémica de la aftosa: el campo cruzó a la funcionaria de Trump y el Gobierno hace silencio
Escándalo internacional por... ¡un reloj!: Milei apuntó contra la izquierda y lo tildaron de "perrito imperialista"
Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Flor Vigna preocupó a sus seguidores al publicar fotos en las cuales se la puede ver con los ojos extremadamente hinchados. De inmediato, se relacionó estas postales con el romance que tuvo con Luciano Castro.
"Yo, cuando no me animaba a soltar lo que me hacía mal", decía en las fotos de Flor, algo que sus fans interpretaron como un mensaje para su ex, el actor argentino. Este posteo se dio a través de sus historias, publicado por una cuenta fan que lleva su nombre.
“A mi amiga la volvió a llamar el HDP y ella lo quiere atender, pero todos le decimos que no lo atienda", se la escucha decir en el video, mientras que en las imágenes que le siguen a continuación ya se muestra completamente recuperada.
“Yo cuando me animé a ser la protagonista de mi vida”, escribió la artista, que luego dio un mensaje esperanzador: “Animate al cambio. Te está esperando un capítulo de vida hermoso. Confiá en vos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí