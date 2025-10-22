Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Espectáculos

En Magdalena: Morena Rial pidió atención psiquiátrica y espera la prisión domiciliaria desde el penal

Morena Rial pidió atención psiquiátrica y espera la prisión domiciliaria desde el penal
22 de Octubre de 2025

Morena Rial continúa detenida en la cárcel de mujeres de Magdalena, tras haber incumplido las disposiciones judiciales en su contra. Luego de pasar el Día de la Madre sin poder ver a su hijo Amadeo —con quien solo logró comunicarse por videollamada—, la joven le hizo un pedido urgente a su abogado, Alejandro Cipolla.

En diálogo con El Diario de Mariana (América), el letrado explicó: “Ella está muy contenta con el tratamiento psicológico del penal de Magdalena, lo sigue haciendo. Hoy me dijo si le podía buscar un psiquiatra también”. Cipolla aseguró que su cliente se encuentra contenida dentro del penal, aunque su defensa trabaja para que obtenga el beneficio del arresto domiciliario.

En ese sentido, el abogado reveló el consejo que le dio a Morena: “Le dije que empiece a hacer contenido para redes u otras cosas, porque al principio está muy bueno el arresto domiciliario, pero después a muchos les empieza a fallar la psiquis por el encierro. Se vuelven locos”.

De acuerdo con lo que trascendió, Morena se encuentra aislada desde hace tres semanas en el área conocida como “el buzón”, una zona de reclusión más restrictiva dentro del penal. Esta situación, sumada a la incertidumbre sobre su futuro judicial, afectó su ánimo y la mantiene alejada del resto de las internas.

Por otro lado, este lunes la influencer recibió la visita de su nuevo novio, Rodrigo, quien llegó acompañado por su madre y una amiga de Morena, Evelyn, madrina de Amadeo. La visita le permitió a la mediática tener un momento de contención en medio de su aislamiento.

El abogado también adelantó los pasos a seguir en caso de que la Justicia no otorgue la domiciliaria: “Si no le dan el arresto domiciliario, voy a pedir el traslado a otro penal porque no puede estar a 200 kilómetros de la defensa. No puedo hablar nunca con ella, está sin teléfono ni heladera”.

Mientras tanto, Morena espera novedades judiciales y busca mejorar su estado emocional dentro del penal. Según su entorno, la joven atraviesa un momento de vulnerabilidad y su prioridad es poder reencontrarse pronto con su hijo.

