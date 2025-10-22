Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Policiales

Pablo Laurta declarará este jueves por el doble femicidio

Pablo Laurta declarará este jueves por el doble femicidio
22 de Octubre de 2025 | 16:07

Escuchar esta nota

Pablo Laurta, el acusado por el doble femicidio y el crimen del remisero, declarará este jueves de manera presencial a las 11:00 en la fiscalía que lo investiga por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Fuentes del caso informaron que la defensora oficial Alfonsina Muñiz presentó el pedido y la comparecencia se llevará a cabo en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.

El imputado se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje luego de ser trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú.

La Justicia de Entre Ríos formuló cargos por homicidio criminis causa en relación al asesinato de Matías Sebastián Palacio, el remisero que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe, y se le impuso la prisión preventiva por 120 días. Se espera que en la provincia de Córdoba se dictamine una medida similar por los femicidios de su ex suegra y su ex mujer.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. "Hice lo necesario para salvar a mi hijo": el testimonio de Pablo Laurta antes de ser indagado en Córdoba
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

VIDEO. Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?
Últimas noticias de Policiales

Eduardo Vázquez, femicida de Wanda Taddei, podría acceder al beneficio de las salidas transitorias

Tres personas en situación de calle amenazaron y agredieron a efectivos policiales a metros del Hospital San Martín

Clausuraron otro desarmadero en La Plata y detuvieron al dueño del taller: hallaron más de 40 autopartes ilegales

VIDEO.- "Quema-contenedores" y un raid infernal en las últimas horas en La Plata
La Ciudad
“Hace meses” piden arreglos a ABSA por una pérdida de agua en Villa Elvira
En una esquina de Tolosa “no se puede cruzar” por una pérdida de agua
VIDEO.- "Quema-contenedores" y un raid infernal en las últimas horas en La Plata
Aniversario 143° de La Plata: así serán los festejos en Plaza Moreno
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Información General
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Chau a la Ley de Nietos: último día para pedir turno y tramitar la ciudadanía española
"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados
Investigadores de la UNLP, en una campaña oceanográfica a bordo del buque Falkor (too): qué busca la expedición
"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo
Deportes
Enzo Fernández convirtió en la goleada 5 a 1 del Chelsea al Ajax por la tercera fecha de la Champions
El “Papu” Gómez vuelve al fútbol: fue presentado en un club de Italia
Con Mastantuono, el Real Madrid le ganó 1 a 0 a Juventus por la Champions League
Otro dolor de cabeza para Zaniratto: Melluso volvió a lesionarse y tendrá que buscar al reemplazante
San Lorenzo emitió un comunicado tras el pedido de quiebra presentado ante la Justicia
Espectáculos
Nancy Pazos va “por todo” contra Mariana Brey: “Voy a sacarle plata”
Preocupa Flor Vigna tras publicar impactantes fotos: “Cuando no me animaba”
En Magdalena: Morena Rial pidió atención psiquiátrica y espera la prisión domiciliaria desde el penal
Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en pie de guerra por de su hijo: “Más de un año reclamando su regreso”
Presentan el libro "Resistir en soledad", historias de pandemia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla