Pablo Laurta declarará este jueves por el doble femicidio

Pablo Laurta, el acusado por el doble femicidio y el crimen del remisero, declarará este jueves de manera presencial a las 11:00 en la fiscalía que lo investiga por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
Fuentes del caso informaron que la defensora oficial Alfonsina Muñiz presentó el pedido y la comparecencia se llevará a cabo en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.
El imputado se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje luego de ser trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú.
La Justicia de Entre Ríos formuló cargos por homicidio criminis causa en relación al asesinato de Matías Sebastián Palacio, el remisero que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe, y se le impuso la prisión preventiva por 120 días. Se espera que en la provincia de Córdoba se dictamine una medida similar por los femicidios de su ex suegra y su ex mujer.
