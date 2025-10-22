Tres personas en situación de calle amenazaron y agredieron a efectivos policiales a metros del Hospital San Martín

Personal de la Secretaría de Seguridad local fue agredido y amenazado por tres personas en situación de calle, dos hombres y una mujer. Ocurrió en las últimas horas de este miércoles, en avenida 72 entre 3 y 4.

Según pudo saber Diario EL DIA, durante una recorrida el personal de seguridad visualizó a este grupo durmiendo sobre la rambla de avenida 72 y estos, de inmediato, se pusieron “agresivos”.

“Decían que la policía horas antes los habían levantado de la puerta de un kiosco”, relataron los agentes. En ese momento, la mujer amenazó a los presentes con un arma blanca: “Si no nos retiramos, nos iban a cortar”.

En ese intercambio, uno de los hombres intentó “golpear al chofer del móvil con una muleta”. Finalizado el recorrido y ante las amenazas, las tres personas “se retiraron a otro sector, permaneciendo en el mismo lugar”.