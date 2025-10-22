El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles un centro de jubilados y un taller que promueve la inserción social y laboral de personas con discapacidad en el municipio de General Pinto. Fue junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; el intendente interino, Fernando Rodríguez.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Tenemos un Presidente que se la pasa viajando al extranjero, pero que jamás pisó un centro de jubilados, una escuela pública o un hospital bonaerense: solo alguien que no conoce la realidad puede insistir con la idea de destruir el Estado”. “Aunque nos dijo que iba a ajustar a los sectores más poderosos, la motosierra fue contra las jubilaciones y los recursos para personas con discapacidad. Ya no puede engañar a nadie: en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta”, agregó.

“En la provincia de Buenos Aires vamos a seguir transitando por el camino contrario: aquí pensamos en la gente y ampliamos los derechos porque representamos a un pueblo solidario, que no abandona a nadie”, expresó el Gobernador y concluyó: “No podemos permitir que sigan gobernando para intereses extranjeros: la única forma de frenar la reforma previsional de Milei, que apunta a sacarles más recursos a las y los jubilados, es llenando las urnas de votos con los candidatos de Fuerza Patria”.

En el Centro de Jubilados y Pensionados “Valerio Caraballo” se dictan cursos de tejido, tango y gimnasia para adultos mayores. En tanto, el Taller Protegido de Producción es un ámbito que incluye a 18 operarios y dos coordinadoras que fabrican sobres de papel y bolsas de cartón y de residuos.

Por su parte, Guerrera sostuvo: “Trabajamos para que los chicos, los adultos mayores y la sociedad en su conjunto estén contenidos en estos momentos tan difíciles, en los que el Gobierno nacional está atacando los derechos de los más vulnerables”. En tanto, el intendente Rodríguez destacó que “para nosotros en General Pinto siempre es muy importante recibir la visita de un Gobernador que representa a un Estado presente, que escucha y trae soluciones”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; las subsecretarias de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, Valeria Arata; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; los intendentes de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; de Alberti, Germán Lago; y de Bragado, Sergio Barenghi; la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados “Valerio Caraballo”, Norma Ramos.