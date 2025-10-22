Con Mastantuono, el Real Madrid le ganó 1 a 0 a Juventus por la Champions League

Un solitario gol del inglés Jude Bellingham dio la victoria al Real Madrid frente a la Juventus (1-0) en la tercera jornada de la Liga de Campeones para seguir invicto en la competición continental.

El brasileño Vinicius armó un remate cruzado que rebotó en el poste, pero el centrocampista inglés estuvo rápido para mandar el balón al fondo de la red sin oposición en el minuto 57.

Con esta victoria, el equipo blanco suma los mismos puntos (9) que el París Saint-Germain y Bayern Múnich, colíderes por diferencia de goles (+10), y gana confianza de cara al Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu.

También suman 9 puntos Arsenal e Inter de Milán. El conjunto de Xabi Alonso visitará Anfield en la próxima fecha para enfrentarse al Liverpool.