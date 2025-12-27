Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”

Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
Docentes y estudiantes de la cátedra de Muralismo y Arte Público Monumental 1 y 2 de la Facultad de Artes de la UNLP están detrás de la juntada de “agradecimiento” para celebrar la vida y obra de Lumpenbola, reconocido artista urbano fallecido el 14 de noviembre pasado causando un profundo pesar.
El encuentro será hoy desde las 18 en 8 y 63, una intersección a la que el artista, nacido como Eduardo Alcántara, le puso su impronta, de la mano de un gran mural con el que llenó de color y rock una tradicional esquina platense.
“Todos nos juntamos a modo de agradecimiento con el universo por habernos cruzado con semejante ser humano, un artista enorme, súper generoso, hermosa persona que nos enamoró a todos desde un lugar distinto y que nos cobijó con su enorme corazón”, aseguró Claudia Piquet, jefa de la Cátedra y, sobre todo, amiga.
Del evento serán parte hoy las bandas Ponja, Tóxipa, Entretantos y Narvales, y habrá también performance (Luiggi Caballero); body painting (Claudia Piquet); acrobacia (Espacio Alquimia); Slackline (Lautaro “Zorzo”); danza con fuego (Gabriel Brizuela); DJ (Claudio Arce); radio abierta (Vasco radio); relatos (Tito Plaza) y más actividades.
Será una fiesta gratuita y en la calle, para celebrar el espíritu de Lumpenbola, que llevó su saber callejero a las aulas, como profesor de la facultad. En este sentido, Piquet compartió su deseo: “Me gustaría que no se cierre nunca la Cátedra, y que se anoten muchos estudiantes porque también hablaría de Lumpen; que no se acabe, que no se achique, que tengamos muchos estudiantes con ganas de llenar la calle de color y de política y de mirada social”.
En noviembre del año pasado, en la esquina de 8 y 63, la cátedra de Muralismo y APM 1 y 2 inauguró un colorido mural en el exterior de un edificio de Edelap en homenaje a la energía del rock platense, en el marco de la 7º Bienal Universitaria de Arte y Cultura. El coordinador de esa obra fue Lumpenbola y fue realizada entre docentes y alumnos de la cátedra.
Ante su fallecimiento, la Cátedra volvió a esa esquina el mismo día de su funeral y realizó otro mural partiendo de un retrato del artista realizado por Rocambole, que incluía la identidad de la serie que Alcántara había usado en la serie “Los equilibristas del Börn” que había inaugurado meses antes en Espacio Dionisia.
Ahora, docentes, alumnos, artistas, familiares y amigos de Lumpen volverán a habitar esa esquina para celebrarlo con un evento que tendrá como escenografía su mural. Será, según aseguraron desde la Cátedra, “un acto de reconocimiento a quien entregó tanto esfuerzo, pasó frío y calor, exponiendo su salud como un equilibrista que nos dejó un legado artístico inmenso”.
