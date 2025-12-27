Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Relevamiento PRIVADO

El consumo cayó 2,8% interanual en noviembre

El consumo cayó 2,8% interanual en noviembre
27 de Diciembre de 2025 | 01:33
Edición impresa

El consumo registró una contracción de 2,8% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior.

En términos desestacionalizados, el indicador presentó un retroceso de 1,3% frente a octubre, quebrando la tendencia de crecimiento observada durante los meses previos de 2025.

Los datos corresponden al Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El informe del Departamento de Economía de la entidad estimó un ingreso nominal promedio por hogar de $2.582.000 para el mes de noviembre. Al descontar el efecto de la inflación, esta cifra representa un leve retroceso en el poder adquisitivo respecto a octubre.

La evolución sectorial mostró comportamientos divergentes. El rubro de indumentaria y calzado creció un 16,8% interanual, impulsado por una baja base de comparación respecto a 2024, aportando un punto porcentual al índice general.

Recreación y cultura también registró una suba de 5,2% interanual. En contrapartida, el sector de transporte y vehículos cayó un 2,0% y el rubro vivienda, alquileres y servicios públicos retrocedió un 0,6%. El resto de las categorías de consumo experimentaron una baja conjunta de 5,7%.

En cuanto a los tipos de bienes, el consumo masivo se estancó con una caída interanual de 0,1% y un retroceso desestacionalizado de 1,8% respecto al mes anterior.

Los bienes durables mantienen variaciones positivas en el acumulado del último año y medio, aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado.

“Esta dinámica refleja un cambio en la composición del consumo de los hogares en favor de los bienes durables sobre los masivos, tendencia que comenzó a estabilizarse al cierre del año”, señaló la CAC.

El mercado de crédito mostró señales de agotamiento tras un periodo de dinamismo.

Las tarjetas de crédito y los préstamos personales tienden al estancamiento, mientras que el crédito prendario e hipotecario ha perdido relevancia en su ritmo de recuperación.

Pese a esto, el patentamiento de automóviles y las escrituras de inmuebles mantienen variaciones interanuales positivas, traccionando el desempeño del crédito general hacia el final del ejercicio 2025.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, alertó por el cierre de empresas en Argentina, y entre las principales causas detalla la baja en el consumo y la apertura de importaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Esta tendencia impacta en diversos rubros, incluyendo el alimenticio, tradicionalmente considerado prevalente en el país. Diab mencionó el cierre de Whirlpool, que dejó a 220 personas sin trabajo, y el de la láctea La Suipachense.

 

