Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!

Política y Economía |Reunión con los gremios

Otro gesto de respaldo de la CGT a Kicillof

Si bien en el encuentro se rechazó la reforma laboral, el Gobernador se volvió a llevar un apoyo a su proyección nacional

Otro gesto de respaldo de la CGT a Kicillof

El gobernador Kicillof durante el encuentro con los gremios / X

27 de Diciembre de 2025 | 01:38
Edición impresa

La plana mayor de la CGT recibió ayer al gobernador Axel Kicillof, con quien analizaron los alcances del proyecto de reforma laboral “regresiva, flexibilizadora y precarizadora” que impulsa el Poder Ejecutivo y que, alertaron, “amenaza derechos históricos de los trabajadores”. Pero además, el encuentro fue leído como la ratificación del apoyo de los gremios a la proyección presidencial del mandatario bonaerense.

El encuentro se desarrolló en el edificio de la calle Azopardo, donde se abordó “el ataque que lleva adelante el Gobierno” mediante la implementación de “un modelo económico que golpea al empleo y genera pérdida del poder adquisitivo de los argentinos”.

“Daremos la pelea en todos los ámbitos necesarios para frenar la reforma laboral y proteger las conquistas alcanzadas: en la calle, en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Justicia, utilizando todas las herramientas democráticas a nuestro alcance”, sostuvieron los gremialistas.

impacto del ajuste

Kicillof asistió acompañado por parte de la vicegobernadora Verónica Magario y parte de su gabinete, entre ellos los ministros de Gobierno, Carlos Bianco y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

“Desde la CGT, manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional, con consecuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo”, se indicó en el texto difundido.

La cúpula de la central también elogió a Kicillof, a quien promueven como próximo candidato presidencial del peronismo en medio de la interna con el kirchnerismo duro.

LE PUEDE INTERESAR

Cristina Kirchner continuará internada

LE PUEDE INTERESAR

La Corte Suprema advierte que opera al límite y reclama volver a cinco miembros

“Destacamos el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un contexto nacional adverso marcado por el ajuste y la recesión”, señalaron los sindicalistas al respecto.

Y destacaron la “importancia del rol de Axel Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, y remarcamos la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los gobernadores de todo el país”.

Del encuentro participó también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y el ministro de Trabajo, Walter Correa, mientras que por la CGT estuvieron la mayoría de sus referentes.

En medio de la interna entre Cristina Kirchner y Kicillof, no asistieron los dirigentes cegetistas más cercanos a la ex mandataria como Abel Furlán (UOM) y Mario Manrique (SMATA).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata

Presupuesto 2026: uno por uno, cómo votó cada senador

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata

Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente

Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase

VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
+ Leidas

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Futuro incierto

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Respiro oficial: el Senado aprobó el Presupuesto

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

Fuerte cruce entre una senadora del PJ y Villarruel
Últimas noticias de Política y Economía

Respiro oficial: el Senado aprobó el Presupuesto

Fuerte cruce entre una senadora del PJ y Villarruel

Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA

Cristina Kirchner continuará internada
Espectáculos
Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Adiós a Perry Bamonte, guitarrista de The Cure
Naselli: “los padres no tenemos posibilidad de reclamo: nadie nos da bola”
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
Deportes
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña
Fenerbahce: su presidente fue preso por 24 horas
Policiales
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
La nena herida por una bala perdida está estable
Un juez alertó sobre amenazas
Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones
Información General
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla