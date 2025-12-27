Otro gesto de respaldo de la CGT a Kicillof

Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
Si bien en el encuentro se rechazó la reforma laboral, el Gobernador se volvió a llevar un apoyo a su proyección nacional
La plana mayor de la CGT recibió ayer al gobernador Axel Kicillof, con quien analizaron los alcances del proyecto de reforma laboral “regresiva, flexibilizadora y precarizadora” que impulsa el Poder Ejecutivo y que, alertaron, “amenaza derechos históricos de los trabajadores”. Pero además, el encuentro fue leído como la ratificación del apoyo de los gremios a la proyección presidencial del mandatario bonaerense.
El encuentro se desarrolló en el edificio de la calle Azopardo, donde se abordó “el ataque que lleva adelante el Gobierno” mediante la implementación de “un modelo económico que golpea al empleo y genera pérdida del poder adquisitivo de los argentinos”.
“Daremos la pelea en todos los ámbitos necesarios para frenar la reforma laboral y proteger las conquistas alcanzadas: en la calle, en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Justicia, utilizando todas las herramientas democráticas a nuestro alcance”, sostuvieron los gremialistas.
Kicillof asistió acompañado por parte de la vicegobernadora Verónica Magario y parte de su gabinete, entre ellos los ministros de Gobierno, Carlos Bianco y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
“Desde la CGT, manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional, con consecuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo”, se indicó en el texto difundido.
La cúpula de la central también elogió a Kicillof, a quien promueven como próximo candidato presidencial del peronismo en medio de la interna con el kirchnerismo duro.
“Destacamos el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un contexto nacional adverso marcado por el ajuste y la recesión”, señalaron los sindicalistas al respecto.
Y destacaron la “importancia del rol de Axel Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, y remarcamos la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los gobernadores de todo el país”.
Del encuentro participó también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y el ministro de Trabajo, Walter Correa, mientras que por la CGT estuvieron la mayoría de sus referentes.
En medio de la interna entre Cristina Kirchner y Kicillof, no asistieron los dirigentes cegetistas más cercanos a la ex mandataria como Abel Furlán (UOM) y Mario Manrique (SMATA).
