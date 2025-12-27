Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino

Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
El imputado por el crimen en Barrio Aeropuerto declaró ante el fiscal, admitió haber matado y sostuvo que los estruendos de la pirotecnia alteraron la situación. Mientras tanto, la familia de Daniel Ramírez implora justicia
El sangriento crimen que sacudió al barrio Aeropuerto en la madrugada de Navidad sumó nuevos y sensibles capítulos. Mientras la familia de Daniel Néstor Rubén Ramírez (45) atraviesa horas de profundo desconsuelo, el acusado por el asesinato, Juan Carlos Magen (68), declaró ante el fiscal de la causa y dio su versión de los hechos, a la que tuvo acceso EL DIA.
En su indagatoria, realizada ante la UFI N°6 de La Plata a cargo del fiscal Patricio Barraza, Magen reconoció la autoría del homicidio, e intentó desligarse de la intención de matar. Según expresó, los disparos que terminaron con la vida de Ramírez se produjeron de manera “accidental”. Siempre de acuerdo a su declaración, la tensión habría escalado por los estruendos de la pirotecnia. Magen aseguró que los festejos navideños incluyeron el lanzamiento de cohetes que explotaban cerca de su departamento, una situación que -según expresó- lo alteró y derivó en el desenlace fatal en las escaleras de la torre C1 de la calle 609 entre 3 y 4.
“El disparo se produjo cuando me resbalé en la escalera”, sostuvo el imputado, quien admitió haber efectuado dos tiros, pero negó haber amenazado previamente a la víctima o haber rematado a Ramírez cuando ya estaba herido. También afirmó que nunca fue a “buscar venganza” y que durante años habría sufrido “hostigamientos” con la familia de la víctima.
Esa versión contrasta de manera directa con la reconstrucción judicial preliminar y, sobre todo, con los testimonios de la familia Ramírez, que en las últimas horas volvió a hablar para defender la memoria de Daniel, conocido en el barrio como “Pepo”.
“Se dijeron muchas mentiras sobre mi papá”, expresó Sofía, hija de “Pepo”, en un breve diálogo con EL DIA. La joven también publicó en sus redes una serie de fotos de su padre junto a su nieta, acompañadas de un descargo cargado de dolor. “Mi corazón se rompió. Conociste a mi hija y la amaste como si fuera tuya. Te necesito, papá”, escribió.
El mensaje expuso el costado más íntimo de la tragedia y el vacío que dejó el crimen en una familia devastada. Daniel Ramírez había sido abuelo recientemente y era reconocido en el barrio por su participación en tareas solidarias y comunitarias. En paralelo, Malvina, esposa de la víctima, relató una secuencia muy distinta a la planteada por el acusado. En declaraciones a Telefé, describió a Magen como “muy conflictivo con todos los vecinos” y recordó una serie de episodios previos que anticipaban un desenlace violento.
“Siempre les hacía maldades: ponía caca de perro en los autos, tiraba cosas a las piletas”, señaló. Y agregó que el mismo día de Navidad el acusado comenzó a hostigar a la familia desde temprano, primero por el volumen de la música y los gritos de los chicos y, más tarde, por el uso de pirotecnia. “A esa hora salió a decir que iba a matar a mi marido”, afirmó.
Según su relato, la familia intentó evitar el conflicto en reiteradas oportunidades, ingresando a la vivienda para no cruzarse con el agresor. Sin embargo, la tensión no cesó. “A la noche vino la hija de mi marido a cenar con su hija. Cuando salimos, Magen también salió, amenazó y disparó con una escopeta”, contó Malvina.
Mientras la causa avanza con la calificación de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas calificadas”, voceros señalan que la autoría del hecho no está en discusión, aunque siguen bajo análisis algunos detalles clave del violento ataque.
Daniel “Pepo” Ramírez, la víctima, junto a su nieta / INSTAGRAM
Malvina, la viuda
