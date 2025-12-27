Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!

Policiales |Frentistas salieron con baldes y mangueras para evitar que las llamas alcanzaran las viviendas

Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos

Un siniestro de grandes dimensiones entre Barrio Aeropuerto y Altos de San Lorenzo movilizó a bomberos, policía y vecinos

Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos

El fuego en una cantera amenazó a las casas de vecinos / EL DIA

27 de Diciembre de 2025 | 02:41
Edición impresa

En medio de una jornada de sofocante calor en La Plata, un incendio de grandes dimensiones se desató en una cantera en desuso y generó momentos de miedo, tensión y una fuerte movilización vecinal en la zona sur de la ciudad. Con una sensación térmica que alcanzó los 35 grados y en medio de reclamos por la falta de agua en distintos barrios (ver página 11), las llamas avanzaron rápidamente sobre pastizales secos y pusieron en alerta a los frentistas.

El siniestro se registró en un predio ubicado entre las calles 17 y 605 y 18 y 602, en jurisdicción de Barrio Aeropuerto y Altos de San Lorenzo, en una antigua cantera donde años atrás se realizaban tareas de extracción de tierra. Se trata de un terreno amplio, de aproximadamente siete hectáreas, actualmente abandonado y con abundante vegetación alta y seca, una situación que había sido motivo de reclamos previos por parte de los vecinos.

El fuego fue advertido por frentistas del sector, quienes alertaron a las autoridades al observar una densa columna de humo visible desde varios puntos del barrio. En los primeros minutos, y ante el temor de que las llamas alcanzaran viviendas cercanas, varios vecinos salieron con baldes y mangueras para intentar contener el avance del incendio, en una escena marcada por la desesperación y las altas temperaturas.

Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar tras un aviso radial y constató la presencia de un importante foco ígneo en una calle interna de la cantera. De inmediato se desplegó un operativo encabezado por los Bomberos Voluntarios del Cuartel de Villa Elvira, a cargo de la subcomisario Gisel Corbani, mientras efectivos de la Motorizada GPM realizaron tareas de perímetro y prevención.

Según relataron testigos, el fuego se propagó con rapidez debido a los pastizales altos y secos, potenciados por el calor extremo. “Justo estuve toda la mañana reclamando para que vengan a desmalezar, porque el pasto está muy desbordado”, señaló un vecino, reflejando el malestar por el abandono del predio.

Durante horas los bomberos trabajaron intensamente para evitar que las llamas se extendieran hacia sectores habitados o instalaciones cercanas. Cerca de las 14.30, el incendio fue circunscripto y, alrededor de las 15, las autoridades informaron que el foco estaba controlado, aunque las tareas continuaban para evitar rebrotes.

LE PUEDE INTERESAR

La nena herida por una bala perdida está estable

LE PUEDE INTERESAR

Un juez alertó sobre amenazas

No se registraron personas heridas ni daños materiales en viviendas. El denunciante fue identificado como un vecino de la zona, y la causa fue caratulada como “Incendio (Estrago)”, con autores ignorados. No se descarta que el foco haya sido intencional, una práctica que vecinos vinculan con intentos de ocupación de tierras.

Fuego y humo en Ruta 2

En el mismo contexto de altas temperaturas, otro incendio de campo se registró en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 65, dentro de la jurisdicción de La Plata.

De acuerdo a lo revelado, el siniestro provocó una densa cortina de humo que afectó la circulación en ambos sentidos de la Autovía 2, hacia Capital Federal y la Costa Atlántica. En el lugar trabajaron bomberos de Olmos y Abasto, junto a AUBASA y Policía Vial, sin que se reportaran heridos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El fuego en una cantera amenazó a las casas de vecinos / EL DIA

Otro incendio de campo paralizó la Ruta 2 en La Plata / EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata

Presupuesto 2026: uno por uno, cómo votó cada senador

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata

Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente

Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase

VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
+ Leidas

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Futuro incierto

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Respiro oficial: el Senado aprobó el Presupuesto

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

Fuerte cruce entre una senadora del PJ y Villarruel
Últimas noticias de Policiales

Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino

La nena herida por una bala perdida está estable

Un juez alertó sobre amenazas

Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones
Espectáculos
Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Adiós a Perry Bamonte, guitarrista de The Cure
Naselli: “los padres no tenemos posibilidad de reclamo: nadie nos da bola”
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
Información General
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
La Ciudad
Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
El calor es agobiante y viene algo peor: podría rozar los 40 grados el 31
Sin agua: días de padecer, acarrear y gastar plata
Buena Navidad para los juguetes de hasta $25 mil
La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal
Deportes
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña
Fenerbahce: su presidente fue preso por 24 horas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla