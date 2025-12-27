Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos

El fuego en una cantera amenazó a las casas de vecinos / EL DIA

En medio de una jornada de sofocante calor en La Plata, un incendio de grandes dimensiones se desató en una cantera en desuso y generó momentos de miedo, tensión y una fuerte movilización vecinal en la zona sur de la ciudad. Con una sensación térmica que alcanzó los 35 grados y en medio de reclamos por la falta de agua en distintos barrios (ver página 11), las llamas avanzaron rápidamente sobre pastizales secos y pusieron en alerta a los frentistas.

El siniestro se registró en un predio ubicado entre las calles 17 y 605 y 18 y 602, en jurisdicción de Barrio Aeropuerto y Altos de San Lorenzo, en una antigua cantera donde años atrás se realizaban tareas de extracción de tierra. Se trata de un terreno amplio, de aproximadamente siete hectáreas, actualmente abandonado y con abundante vegetación alta y seca, una situación que había sido motivo de reclamos previos por parte de los vecinos.

El fuego fue advertido por frentistas del sector, quienes alertaron a las autoridades al observar una densa columna de humo visible desde varios puntos del barrio. En los primeros minutos, y ante el temor de que las llamas alcanzaran viviendas cercanas, varios vecinos salieron con baldes y mangueras para intentar contener el avance del incendio, en una escena marcada por la desesperación y las altas temperaturas.

Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar tras un aviso radial y constató la presencia de un importante foco ígneo en una calle interna de la cantera. De inmediato se desplegó un operativo encabezado por los Bomberos Voluntarios del Cuartel de Villa Elvira, a cargo de la subcomisario Gisel Corbani, mientras efectivos de la Motorizada GPM realizaron tareas de perímetro y prevención.

Según relataron testigos, el fuego se propagó con rapidez debido a los pastizales altos y secos, potenciados por el calor extremo. “Justo estuve toda la mañana reclamando para que vengan a desmalezar, porque el pasto está muy desbordado”, señaló un vecino, reflejando el malestar por el abandono del predio.

Durante horas los bomberos trabajaron intensamente para evitar que las llamas se extendieran hacia sectores habitados o instalaciones cercanas. Cerca de las 14.30, el incendio fue circunscripto y, alrededor de las 15, las autoridades informaron que el foco estaba controlado, aunque las tareas continuaban para evitar rebrotes.

No se registraron personas heridas ni daños materiales en viviendas. El denunciante fue identificado como un vecino de la zona, y la causa fue caratulada como “Incendio (Estrago)”, con autores ignorados. No se descarta que el foco haya sido intencional, una práctica que vecinos vinculan con intentos de ocupación de tierras.

Fuego y humo en Ruta 2

En el mismo contexto de altas temperaturas, otro incendio de campo se registró en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 65, dentro de la jurisdicción de La Plata.

De acuerdo a lo revelado, el siniestro provocó una densa cortina de humo que afectó la circulación en ambos sentidos de la Autovía 2, hacia Capital Federal y la Costa Atlántica. En el lugar trabajaron bomberos de Olmos y Abasto, junto a AUBASA y Policía Vial, sin que se reportaran heridos.