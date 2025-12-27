Buena Navidad para los juguetes de hasta $25 mil

En un año duro, la navidad tuvo altos y bajos por sector / r. Acosta

La Navidad 2025 en La Plata arrojó un saldo heterogéneo. Según la Cámara de Comercio, la temporada estuvo marcada por compras de último momento, una selectividad extrema del consumidor y la importancia de las promociones. Mientras el canal digital y el calor impulsaron a ciertos rubros, la pérdida del poder adquisitivo golpeó con dureza a otros sectores tradicionales.

Juguetería y Deporte

Las jugueterías lideraron el desempeño positivo con ventas entre un 10% y 15% superiores a 2024. El canal online fue clave, duplicando su volumen respecto al año anterior. Con un ticket promedio de $25.000, los productos estrella fueron juguetes para pileta, arcos de fútbol y muñecos Lebebot.

En indumentaria deportiva y urbana, la mejora fue leve. Con un ticket promedio de $40.000, las remeras fueron lo más vendido. Los comerciantes destacaron mayor movimiento en locales, aunque señalaron dificultades por la infraestructura urbana y el desgaste del personal.

Para las vinotecas y regalerías, hubo realidades opuestas. Un histórico comercio de City Bell reportó caídas en ventas y menor anticipación, con tickets promedio de entre $8.000 y $10.000. El sector advierte que el aumento de costos obligará a un proceso de supervivencia donde sólo los negocios más sólidos persistirán.

Por el contrario, las regalerías mostraron signos alentadores. Emprendimientos nuevos en City Bell destacaron el rol de las redes sociales para atraer público y ventas virtuales. Sin depender de bancos, apostaron al descuento por efectivo y cantidad, logrando tickets promedio de $25.000.

Ropa infantil, un golpazo

La caída más fuerte se dio en indumentaria infantil, con bajas de entre el 20% y 30%. Con un ticket de $35.000, los precios quedaron desfasados frente a salarios que no acompañaron la inflación. El sector advierte que la ropa infantil pasó a ser un “bien no esencial” y prevén bajar márgenes en 2026 para recuperar consumo.

Finalmente, la perfumería mantuvo la estabilidad. Un comercio del rubro reportó a la Cámara ventas concentradas en los días previos, con un ticket promedio de $211.000. El público priorizó los sets clásicos y las facilidades de pago.

Hacia adelante, la mirada del comercio tradicional es cautelosa: la estabilidad de precios genera expectativas, pero preocupa la competencia de nuevos formatos.