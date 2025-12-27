Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Ignacio Miramón, de lille de francia, a un paso de gimnasia

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

El volante está en Bolívar y podría ser presentado antes de fin de año. Firmará por un año a préstamo con una opción de compra de 4 millones de dólares. El equipo se arma en el centro de la cancha

Ignacio Miramón será anunciado en las próximas horas en gimnasia

27 de Diciembre de 2025 | 03:16
Gimnasia se ilusiona con el armado de un mediocampo con mucha jerarquía y sentido de pertenencia. Es que Ignacio Miramón, el jugador surgido en el Lobo y que en 2023 fuera transferido al Lille de Francia está a un paso de ser nuevo jugador del plantel que dirige Fernando Zaniratto.

Tras un paso por Boca Juniors donde no tuvo la continuidad deseada, el volante de Bolívar ya tiene un acuerdo verbal para volver a ponerse la camiseta del Lobo.

Se trata de un préstamo por 12 meses (hasta diciembre de 2026) proveniente del Lille de Francia, dueño de su ficha .

La cesión será sin cargo y con una opción de compra por 4 millones de dólares por el total de su ficha.

El acuerdo incluye un esquema donde, si juega entre el 60% o más de los partidos, el club no deberá pagar un cargo adicional, incentivando así que recupere su ritmo de competencia.

En caso que no juegue esa cantidad de partidos el Lobo estará obligado a pagar un monto por el préstamo, con esquemas de valores de acuerdo a su productividad: cuando más juegue menos se paga. En caso de sufrir alguna lesión ese porcentaje no tiene validez.

Se espera que el volante se presente en Estancia Chica el 2 de enero para iniciar los trabajos bajo el mando del cuerpo técnico.

Por el momento el jugador está gozando de sus últimos días de vacaciones en la ciudad de Bolívar luego de descansar en el Caribe con otros futbolistas del Lobo, como su primo Manuel Panaro.

De hecho ayer fue distinguido en dicha ciudad con su nombre a una cancha del predio donde se inició. Estuvo junto a Panaro y el exGimnasia Alan Lescano.

Un mediocampo con “sentido de pertenencia”

La llegada de Miramón se suma al reciente retorno de Nacho Fernández, lo que genera mucha ilusión en los hinchas por ver a dos jugadores identificados con el club manejando el eje del equipo. Además, “Nacho” pasó las fiestas en su ciudad natal junto a su primo, Manuel Panaro, quien también forma parte del plantel.

Además de Miramón y Nacho Fernández en el mediocampo está Nicolás Barros Schelloto, hijo del Mellizo Guillermo que logró la titularidad a base de buenos partidos y una pegada que ilusiona.

Ahora la dirigencia tendrá que negociar con Augusto Max, que si quiere continuar en el plantel tendrá que bajar un poco sus pretensiones o mantener su contrato. Zaniratto quiere que se quede pero arrancará desde atrás. No está descartada su continuidad.

 

