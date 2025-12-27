Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
La pirotecnia detona violencia: un ruido que enciende el conflicto vecinal
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
La Corte Suprema advierte que opera al límite y reclama volver a cinco miembros
Dólares en alza, reservas récord y hubo retrocesos en las acciones
El 8 de febrero, día clave para la presentación de listas en el PJ
El calor es agobiante y viene algo peor: podría rozar los 40 grados el 31
Ya salió el calendario de feriados y fines de semana extra largos de 2026
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El volante está en Bolívar y podría ser presentado antes de fin de año. Firmará por un año a préstamo con una opción de compra de 4 millones de dólares. El equipo se arma en el centro de la cancha
Gimnasia se ilusiona con el armado de un mediocampo con mucha jerarquía y sentido de pertenencia. Es que Ignacio Miramón, el jugador surgido en el Lobo y que en 2023 fuera transferido al Lille de Francia está a un paso de ser nuevo jugador del plantel que dirige Fernando Zaniratto.
Tras un paso por Boca Juniors donde no tuvo la continuidad deseada, el volante de Bolívar ya tiene un acuerdo verbal para volver a ponerse la camiseta del Lobo.
Se trata de un préstamo por 12 meses (hasta diciembre de 2026) proveniente del Lille de Francia, dueño de su ficha .
La cesión será sin cargo y con una opción de compra por 4 millones de dólares por el total de su ficha.
El acuerdo incluye un esquema donde, si juega entre el 60% o más de los partidos, el club no deberá pagar un cargo adicional, incentivando así que recupere su ritmo de competencia.
En caso que no juegue esa cantidad de partidos el Lobo estará obligado a pagar un monto por el préstamo, con esquemas de valores de acuerdo a su productividad: cuando más juegue menos se paga. En caso de sufrir alguna lesión ese porcentaje no tiene validez.
LE PUEDE INTERESAR
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
LE PUEDE INTERESAR
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña
Se espera que el volante se presente en Estancia Chica el 2 de enero para iniciar los trabajos bajo el mando del cuerpo técnico.
Por el momento el jugador está gozando de sus últimos días de vacaciones en la ciudad de Bolívar luego de descansar en el Caribe con otros futbolistas del Lobo, como su primo Manuel Panaro.
De hecho ayer fue distinguido en dicha ciudad con su nombre a una cancha del predio donde se inició. Estuvo junto a Panaro y el exGimnasia Alan Lescano.
La llegada de Miramón se suma al reciente retorno de Nacho Fernández, lo que genera mucha ilusión en los hinchas por ver a dos jugadores identificados con el club manejando el eje del equipo. Además, “Nacho” pasó las fiestas en su ciudad natal junto a su primo, Manuel Panaro, quien también forma parte del plantel.
Además de Miramón y Nacho Fernández en el mediocampo está Nicolás Barros Schelloto, hijo del Mellizo Guillermo que logró la titularidad a base de buenos partidos y una pegada que ilusiona.
Ahora la dirigencia tendrá que negociar con Augusto Max, que si quiere continuar en el plantel tendrá que bajar un poco sus pretensiones o mantener su contrato. Zaniratto quiere que se quede pero arrancará desde atrás. No está descartada su continuidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí