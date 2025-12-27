La ex presidenta Cristina Kirchner, sin fecha posible de alta / WEB

La ex mandataria Cristina Kirchner continuará internada, según el último parte médico emitido por el Sanatorio Otamendi.

Según el informe, la ex presienta se mantiene con “drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico”, luego de su intervención quirúrgica por una apendicitis con peritonitis.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, sostuvo el parte.

El informe firmado por la doctora Marisa Lanfranconi indicó que la ex jefa de Estado “continua con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos”.

“Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”, expresó la médica.

Por el momento, no se conoce una fecha posible de alta para Cristina Kirchner, quien fue ingresada el sábado último al Sanatorio Otamendi, y mañana cumplirá una semana internada.

La ex mandataria fue trasladada el sábado pasado al Sanatorio Otamendi luego de experimentar dolores abdominales agudos en su domicilio del barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Tras la evaluación inicial, los médicos indicaron estudios complementarios y autorizaron la cirugía de urgencia.

Desde el inicio de la internación, la evolución clínica de Fernández de Kirchner estuvo marcada por controles continuos y la administración de tratamiento antibiótico endovenoso, junto con el mantenimiento de un drenaje peritoneal. El seguimiento apunta a mitigar riesgos derivados tanto de la infección como de la complicación intestinal recientemente detectada.