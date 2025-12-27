Dos menores entre tres motochorros detenidos

Tres jóvenes fueron aprehendidos en La Plata tras un operativo policial luego de que intentaran eludir a los oficiales a bordo de dos motos en las inmediaciones de 122 y 603. Según el parte oficial, dos de los implicados son menores. Durante la intervención se secuestró un revólver calibre 32 largo sin municiones, dos motocicletas, una pinza corta de fierro y una yuga metálica, elementos vinculados a intentos de robo de vehículos.

Los efectivos del GTO y del Escuadrón Táctico Motorizado lograron interceptar a los sospechosos luego de un seguimiento con señales lumínicas y sonoras. Uno de los rodados presentaba numeración suprimida en motor y chasis.

Los aprehendidos fueron trasladados a la seccional decimosexta para los procedimientos legales. La causa se caratula como resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego, con intervención de la UFIJ N°8 del Departamento Judicial La Plata. La justicia avaló el accionar policial y ordenó ampliar la investigación.