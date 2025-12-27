Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Las redes explotaron luego de la viralización

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Marino Hinestroza publicó un posteo donde se lo ve fotografiándose frente al espejo, y con un cuchillo apoyado en la cama

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

marino hinestroza y la polémica publicación en redes / @mariiangulo

27 de Diciembre de 2025 | 03:15
Marino Hinestroza todavía no firmó contrato con Boca, pero ya logró instalar su nombre en el centro de la escena. El extremo colombiano quedó envuelto en una polémica tras una llamativa publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que aparece fotografiándose en el espejo, mientras en una cama aparece un cuchillo apoyado.

Ni siquiera en período de receso el Xeneize logra escapar del ruido mediático. A días de transformarse en la primera incorporación del Club, el atacante protagonizó un episodio que generó incomodidad y abrió un fuerte debate entre los hinchas azul y oro, justo cuando la dirigencia busca cerrar nuevas llegadas sin sobresaltos.

La secuencia no pasó inadvertida. En la imagen, el futbolista se encuentra en una habitación, con el rostro cubierto por el celular y la remera levemente levantada, dejando ver la marca de la ropa interior. Sin embargo, el foco de atención estuvo lejos de su pose: lo que más llamó la atención fue el arma blanca apoyada sobre la cama, visible y en primer plano.

A simple vista, se trata de un cuchillo de hoja corta y mango marrón. La foto despertó una catarata de críticas y comentarios negativos por parte de los usuarios, que cuestionaron la exposición innecesaria y el mensaje implícito del posteo. Lejos de tratarse de un error o una publicación impulsiva, Hinestroza decidió no borrar la imagen y, horas más tarde, la volvió a compartir en sus historias, lo que profundizó aún más la controversia.

El episodio reavivó viejos fantasmas en el mundo Boca. El ex volante Fabián Vargas fue uno de los que opinó públicamente y trazó un paralelismo con Sebastián Villa: “Desde que se fue Villa, Boca no tiene un jugador de esas características. Son comparables”, expresó.

Además, en redes sociales surgieron comparaciones con otros futbolistas colombianos que pasaron por el club y quedaron expuestos en situaciones similares, como Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra, quienes en el pasado fueron señalados por exhibiciones de “facas y armas blancas” privadas que luego se viralizaron.

Más allá del ruido extrafutbolístico, Boca avanza para cerrar la operación. El club desembolsaría cerca de cinco millones de dólares por el atacante de 23 años, que durante la temporada 2025 disputó 17 partidos, convirtió cuatro goles y repartió cinco asistencias, números que lo posicionaron como una de las apuestas ofensivas más interesantes del mercado.

De concretarse su llegada, Hinestroza se transformará en el primer refuerzo del Xeneize para el 2026, año en el que Boca será el único de los denominados cinco grandes del fútbol argentino que disputará la Copa Libertadores, con el objetivo de conquistarla por séptima vez.

En cuanto a su palmarés, el colombiano conquistó el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con Pachuca y, con Atlético Nacional, se consagró campeón de la Copa Colombia en 2023 y 2024, el Torneo Finalización 2024 y la Superliga 2025. Un jugador con pergaminos deportivos, pero que antes de debutar ya encendió la primera alarma fuera de la cancha.

 

