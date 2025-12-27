La Corte Suprema advierte que opera al límite y reclama volver a cinco miembros

El debate sobre la integración de la Corte Suprema volvió con fuerza y, esta vez, el planteo provino de su propio presidente. Horacio Rosatti advirtió que el máximo tribunal está funcionando “al límite” desde que quedó compuesto únicamente por tres magistrados, una situación excepcional en la historia judicial argentina. Pese a esa limitación, el tribunal alcanzó este año un récord de productividad: más de 13.000 sentencias, la cifra más alta desde su creación.

“Hoy somos tres, pero deberíamos ser cinco. Estamos jugando un partido de fútbol de 11 con siete jugadores”, graficó Rosatti.

La reducción del cuerpo, explicó, obliga a sostener un ritmo de trabajo inusual, con acuerdos semanales y una coordinación constante para que la firma de resoluciones no se vea demorada. Según señaló, “el 98% de las decisiones se firman por unanimidad”, lo que expone, a su vez, la necesidad de mantener consensos permanentes.

Rosatti sostuvo que la cantidad de miembros no es un detalle administrativo, sino un factor que incide directamente en la calidad institucional. Recordó que la integración histórica del tribunal fue de cinco jueces —un número que permite mayor equilibrio interno, reparto de tareas y diversidad de criterios— y que reducirla a tres impacta en la dinámica de trabajo y en la construcción de mayorías.

“Con tres es difícil compatibilizar la redacción. Con cinco, la mayoría es tres y todos intervienen. Con siete, la órbita es más extensa”, afirmó. Para el magistrado, la reinstauración de una Corte de cinco integrantes no solo recuperaría su formato tradicional, sino que permitiría ordenar el flujo de causas y garantizar una toma de decisiones más estable.

Un tribunal desbordado

El presidente del máximo tribunal volvió a remarcar un problema estructural: la Corte recibe miles de expedientes que, en otros sistemas judiciales, no llegarían a instancia final. Según Rosatti, el tribunal se ha convertido “casi en una tercera instancia” porque ingresa una cantidad de causas que no responden a cuestiones estrictamente constitucionales.

En ese sentido, propuso avanzar hacia un modelo con mayor intervención de la casación, que permita unificar criterios en instancias inferiores y reducir el universo de causas que suben a la Corte. “Nosotros deberíamos revisar el criterio una sola vez. Hoy estamos absorbiendo demasiado”, señaló.

Para ilustrar la magnitud del volumen de trabajo, Rosatti comparó la situación argentina con la de la Corte Suprema de Estados Unidos, que resuelve menos de 100 causas por mes. El magistrado atribuyó la diferencia a “una sociología distinta” y a la forma en que se seleccionan los casos a tratar. “Ellos se sientan antes a decidir qué temas van a abordar. En cambio, el abogado argentino es muy astuto”, ironizó.

La comparación busca reforzar la idea de que la Corte local opera bajo condiciones excepcionales: es más pequeña que la mayoría de las cortes del mundo, pero recibe un caudal mucho mayor de expedientes.

Tensiones entre política y Justicia

Rosatti también abordó un tema recurrente: la tensión entre los tiempos políticos y los tiempos judiciales. Reconoció que los jueces suelen quedar en el centro de ese conflicto porque operan bajo parámetros distintos y están obligados a ceñirse a los límites de la Constitución. “El político quiere cambios rápido y es elegido. El juez mira si todo es compatible con la Constitución. Es inexorable”, explicó.

Al mismo tiempo, reconoció que el Poder Judicial suele ser percibido como el más conservador, algo que atribuyó a su diseño institucional y no a una postura ideológica.

El presidente de la Corte señaló que, después de varios años sin fallos relevantes en materia de narcotráfico, en los últimos dos años el tribunal convalidó más de cien condenas y comenzaron a “caer” causas significativas. “Me gusta que se ponga el reflector. La situación ha mejorado”, afirmó.

Respecto del nivel de confianza pública, admitió que siempre es bajo en todos los países porque las decisiones judiciales “siempre dejan a la mitad insatisfecha”. Sin embargo, consideró verosímil el crecimiento reciente en los índices de confianza y destacó que el Consejo de la Magistratura “ha mostrado una mayor capacidad autodepuradora”, con sanciones y renuncias derivadas de investigaciones internas.

Rosatti también repasó los distintos sistemas de elección de jueces en el mundo —elección popular, nominación presidencial o concurso— y valoró el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en la selección actual. Aseguró que los consensos dentro de la Corte se vuelven más exigentes cuando hay menos miembros, pero que eso no puede naturalizarse como un modelo permanente.

“El tribunal puede funcionar con tres, pero no puede funcionar bien ni de manera sostenible. Para mejorar y dar previsibilidad, la Corte debe volver a ser de cinco”, concluyó.