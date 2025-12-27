Droga y dinero tras una fuga frustrada en moto

Dos jóvenes fueron aprehendidos en las últimas horas tras ser interceptados mientras circulaban en una motocicleta sin dominio y en actitud sospechosa. Durante el procedimiento, personal policial secuestró dinero en efectivo, estupefacientes y un teléfono celular, por lo que se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Drogas.

El operativo tuvo lugar en la zona de calle 13 entre 36 y 37, cuando efectivos del Escuadrón Motorizado SASU, junto a personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), realizaban recorridas preventivas. En ese contexto, los agentes observaron a dos hombres que se desplazaban a bordo de una moto Corven 110 de color negro, en mal estado y sin patente colocada.

Al darles la voz de alto, los sospechosos intentaron escapar acelerando la marcha, pero fueron alcanzados a los pocos metros. Una vez reducidos, se procedió a requisar sus pertenencias en presencia de un testigo, hallándose entre sus ropas varios envoltorios con sustancias prohibidas y una suma importante de dinero.

Según informaron fuentes, se secuestraron 11 envoltorios con una sustancia blanca que resultó ser cocaína, con un peso total de 6,2 gramos, y un envoltorio con sustancia vegetal verdosa que dio positivo para marihuana, con un pesaje de 1,7 gramos. La causa quedó en manos de la UFI N° 6.