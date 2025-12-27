Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |“drako”

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

El emblemático grupo anunció que cierra su ciclo en Meridiano V con “El custodio del tiempo”, un homenaje a la historia y a la memoria

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

El reconocido drako, se va tras 4 décadas / el dia

27 de Diciembre de 2025 | 02:12
Edición impresa

La tradición volvió a encenderse en el corazón de Meridiano V. El emblemático muñeco “Drako” ya se encuentra nuevamente en pie en la zona de avenida 72 y 17, convocando a vecinos, curiosos y fanáticos de una de las expresiones culturales más arraigadas de fin de año en La Plata. Detrás de esta imponente figura está el Grupo Artístico Autodidacta Muñequero (GAAM), reconocido por su consigna histórica: “Que la llama nunca se apague”.

La cuna de este proyecto se remonta a la esquina de 13 y 77, desde donde durante décadas supieron darle forma a muñecos que marcaron generaciones. En diálogo con EL DIA, Tobi, referente del grupo, adelantó que desde este sábado 27 de diciembre y durante toda la semana habrá shows en vivo.

“Presentamos el custodio del tiempo; representa un guardián desde que comenzamos en 1983. Quisimos representar la tradición que está en sus últimos pasos: en los 90 había más de 300 muñecos y hoy no hay más de 20”, lamentó.

La previa ya comenzó con una caravana multitudinaria que unió 13 y 77 con Meridiano V. “Fue una locura, la gente se prendió con música desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche. El muñeco se mueve como todos los años, porque el custodio habla con la tradición y tiene efectos”, explicó Tobi sobre la ingeniería detrás del gigante de cartapesta.

Este evento tiene un tinte de nostalgia: será el número 40 y el último del grupo. “Estamos muy cansados. Trabajamos tres personas desde marzo y, desde noviembre, todas las noches sin falta. Todos tenemos nuestros trabajos y vivimos de otra cosa”, confesó el referente. El esfuerzo culminará el 1° de enero, entre las 2:30 y las 3 de la mañana, cuando las llamas consuman la estructura.

Homenaje a Kim Gómez

La edición de este año incluye un espacio para la memoria y la justicia. El grupo realizó una jornada especial en homenaje a Kim Gómez, la niña asesinada durante un asalto en Altos de San Lorenzo. “El papá se acercó y se hizo una jornada donde muchos chicos trajeron dibujos de Kim y capibaras. El muñeco es del padre y él decidirá si será quemado”, detalló Tobi.

Con más de 30 bandas y un paseo gastronómico, GAAM Drako cierra un ciclo de cuatro décadas que atraviesa la identidad platense. La despedida de este año no es solo la quema de una figura, sino el cierre de una época de creatividad popular. “Los esperamos a todos para pasarlo en familia y en paz”, finalizó el muñequero, mientras las cenizas del tiempo se preparan para su último baile.

 

