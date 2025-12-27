La nena herida por una bala perdida está estable

A más de 48 horas del dramático episodio que conmocionó al Conurbano durante la madrugada de Navidad, la investigación por la bala perdida que hirió de gravedad a una nena de 12 años avanza mientras la menor permanece internada bajo estricto control médico. Según el último parte difundido por voceros del caso, la paciente se encuentra estable, responde a los estímulos y evoluciona dentro de un cuadro delicado, lo que llevó algo de alivio a su familia en medio de la angustia.

La nena, identificada como Angelina, continúa alojada en el área de terapia intensiva del Sanatorio de La Trinidad, en Ramos Mejía, donde los profesionales mantienen una vigilancia permanente. Si bien su estado es estable, los médicos aún no pudieron intervenirla quirúrgicamente para extraer el proyectil, que permanece alojado en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida, una situación que obliga a extremar cuidados y evaluar cada paso con cautela.

En paralelo al seguimiento clínico, la causa judicial sumó en las últimas horas un dato clave. A partir del análisis de una tomografía realizada a la menor, peritos de la Policía Científica lograron establecer dos posibles calibres del proyectil que impactó en su cabeza. El estudio, realizado con tecnología de alta resolución, permitió medir la bala y acotar el rango: se trataría de un proyectil calibre 9 milímetros o calibre 38, dos municiones de dimensiones muy similares.

De acuerdo con fuentes, el calibre 9 mm es habitualmente utilizado en pistolas semiautomáticas, mientras que el calibre 38 suele emplearse en revólveres. La diferencia entre ambos no solo está en el tipo de arma, sino también en la potencia y modalidad de disparo, un dato que podría resultar determinante para reconstruir el origen del tiro. Aunque la bala aún no pudo ser extraída y cotejada de manera directa, esta aproximación representa un avance significativo en la pesquisa.

La fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N°3 de Morón, continúa al frente de una investigación que sigue abierta y con múltiples líneas en análisis. En ese marco, se están comparando proyectiles hallados en las inmediaciones del domicilio de la víctima con bases de datos balísticas de la Policía Federal, luego de que varios vecinos denunciaran haber encontrado balas perdidas tras los festejos.

Además, los investigadores avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas y el análisis de videos incorporados recientemente al expediente, con el objetivo de reconstruir el recorrido del disparo y determinar desde dónde pudo haber sido efectuado. Por el momento, no hay sospechosos identificados ni allanamientos ordenados, aunque desde la fiscalía aseguran que no se descarta ninguna hipótesis.

El hecho ocurrió pasada la medianoche del 25 de diciembre, cuando se encontraba junto a familiares en la calle, aguardando el momento de abrir los regalos.