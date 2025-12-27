Un juez alertó sobre amenazas

Fernando Pinos Guevara, juez de Garantías de La Matanza que intervino en la investigación del triple femicidio narco de Florencio Varela, denunció ser víctima de presuntas amenazas vinculadas a su labor judicial. Según relató, sufrió dos robos en su domicilio con pocas semanas de diferencia, ambos hechos que interpreta como mensajes de amedrentamiento.

El primer asalto ocurrió el 2 de noviembre, cuando cinco personas, tres armadas con pistolas 9 mm, interceptaron a su familia al ingresar a la vivienda. Los delincuentes apuntaron a su esposa, sus hijos y su suegra, y se llevaron teléfonos y la camioneta familiar, que apareció más tarde intacta. Pinos Guevara cuestionó la respuesta policial inicial, que calificó de negligente.

El segundo hecho tuvo lugar en la madrugada del 25 de diciembre, mientras la familia estaba de viaje celebrando Navidad. Al regresar, encontraron la casa revuelta y faltaba solo una consola de videojuegos. El magistrado señaló que, pese a no tener bienes de alto valor ni custodia personal, ambos episodios refuerzan su convicción de que se trató de actos intimidatorios vinculados a la causa del triple crimen.

“Todos tienen miedo por mí, yo tengo miedo por mi familia”, explicó Pinos Guevara.