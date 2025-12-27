El 8 de febrero, día clave para la presentación de listas en el PJ

Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
El 15 de marzo es un día marcado en el almanaque peronista. Se trata de la jornada en la que se desarrollarán las elecciones internas en el PJ bonaerense para el caso de que no haya acuerdo y el kirchnerismo y el kicillofismo deban verse las caras en las urnas.
Pero antes, aparece un cronograma electoral con fechas trascendentes. Acaso la más importante sea el 8 de febrero: en la fecha límite para la presentación de las listas.
El Consejo del partido reunido días atrás en Malvinas Argentinas definió un cronograma para presentación de avales, exhibición de padrones, impugnaciones y cierre definitivo de listas.
Como se dijo, la fecha límite para la presentación de candidaturas fue fijada para el domingo 8 de febrero de 2026, mientras que los padrones estarán disponibles entre el 22 y el 27 de enero. En el caso de las impugnaciones, podrán realizarse hasta el 15 de febrero.
Finalmente, la oficialización de boletas se realizará el 4 de marzo, en tanto que el lunes 16, un día después de las elecciones partidarias, comenzará el escrutinio en caso de que haya disputa electoral ya que si hay lista de unidad las elecciones no se realizarán.
El cronograma electoral se estableció luego de que venciera el mandato de Máximo Kirchner. Con el objetivo, además, de evitar una posible intervención del partido ante una situación de acefalía.
En ese contexto, tanto cerca de Kicillof como en el kirchnerismo no descartan una lista de unidad. Sin embargo, ambos sectores, por ahora, están plantados en posturas firmes. Cerca del Gobernador reclaman que el partido esté alineado a la gestión del mandatario. Desde el kirchnerismo no se resignan a perder el control del PJ.
En ese contexto, el kicillofismo promueve a la vicegobernadora Verónica Magario, aunque otros sectores empujan al intendente Julio Alak. Por el lado del kirchnerismo se menciona a Máximo Kirchner, aunque no se descarta la postulación de algún intendente aliado al Instituto Patria.
