Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante

Conmoción en La Plata por la muerte del histórico fiscal Marcelo Martini
Valeria Aquino, la ex de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, publicó un polémico video en su cuenta de Instagram en el cual mostró a la hija de 12 años que tuvo con el cantante manejando una camioneta en un camino rural. El clip estaba acompañado por una frase que llamó mucho la atención: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Y, como era de esperar, ardieron las redes.
En “Puro Show” revelaron que el padre de la menor no estaba al tanto de la filmación. “No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá”, declaró. Tras viralizarse el video, actuó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino, no solo por estar prohibido sino, también, porque la nena usaba mal el cinturón de seguridad, lo que agrava la situación.
Luego de evaluar el material audiovisual, el organismo conducido por Martín Marinucci avanzó con las acciones administrativas correspondientes y dispuso la inhabilitación preventiva de la conductora, además de dar intervención a las áreas competentes, en el marco de las políticas de resguardo de la vida y la seguridad vial, especialmente cuando están involucrados menores de edad.
Asimismo, subrayaron que la difusión masiva de este tipo de conductas no atenúa su gravedad y que el Estado tiene el deber de actuar con determinación ante hechos que ponen en riesgo tanto la vida propia como la de terceros, independientemente de la exposición pública de las personas implicadas.
