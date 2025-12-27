Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |El ciclón no quiere negociar

San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña

River ofreció 2 millones de dólares y en Boedo le dijeron que no. También cuando aumentaron a 2,5 millones y el pase de Boselli

San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña

Johan Romaña, pieza clave para Damián Ayude en san lorenzo

27 de Diciembre de 2025 | 03:14
Edición impresa

San Lorenzo rechazó la primera oferta formal de River por el defensor colombiano Jhohan Romaña y dejó en claro que, bajo las condiciones actuales, no avanzará en la negociación. La propuesta del club de Núñez, de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase del defensor colombiano, fue considerada insuficiente.

La decisión fue tomada por la Comisión Directiva que conduce de manera transitoria al club en medio del complejo escenario institucional, con Sergio Costantino al frente.

En Boedo entienden que Romaña es una pieza clave del plantel y que su salida solo se concretará a cambio de una cifra superior o, preferentemente, mediante la venta del 100 por ciento de sus derechos económicos.

En el desarrollo de las charlas apareció la posibilidad de incluir a Sebastián Boselli como parte de pago, pero esa alternativa quedó descartada ya que el defensor uruguayo no ve con buenos ojos llegar a San Lorenzo y prioriza continuar su carrera en el exterior si no logra consolidarse en River. Además, la postura del Ciclón es no aceptar jugadores dentro de la operación.

También se mencionó internamente la chance de elevar la cifra a 2,5 millones de dólares por la mitad del pase, aunque ese escenario no prosperó y no hubo acuerdo bajo esos términos.

Desde River, en tanto, manejan la negociación con cautela y mantienen una postura firme: no están dispuestos a duplicar la oferta inicial.

El panorama inmediato dependerá de si San Lorenzo decide flexibilizar sus pretensiones económicas. De no haber cambios, en Núñez evalúan dar por cerradas las tratativas y avanzar por otro marcador central en el mercado.

Cosentino le respondió a Moretti

El actual presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, salió al cruce de Marcelo Moretti tras asumir en el club y defendió el rumbo de la nueva conducción, en medio de un escenario económico y deportivo complejo.

El dirigente aseguró que el club atraviesa una situación delicada, detalló el estado de las deudas y apuntó contra las declaraciones del ex presidente, quien sigue firme en retomar el mando.

“Encontramos al club en una situación complicada, pero estamos convencidos de que vamos a sacarla adelante. Próximamente haremos un informe para que los socios conozcan los detalles”, señaló.

En ese sentido, precisó que “la deuda con los jugadores es de dos o tres meses en algunos casos” y que también existen primas impagas, además de “14 inhibiciones” que actualmente están siendo evaluadas.

El dirigente explicó que la nueva gestión trabaja en distintos frentes para ordenar el club.

“Este Fiat 600 te lleva tranquilo, con el BMW podés chocar a 400 km/h”

 

