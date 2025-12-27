Las ventas reales, en rojo en los centros de compra

Los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) volvieron a mostrar un escenario dual para el consumo. Octubre dejó algunos números positivos en la comparación intermensual, pero el análisis a precios constantes expone que la recuperación aún no llega a la mayoría de los canales de venta, en especial a los autoservicios mayoristas y a los centros de compras.

En supermercados, el índice de ventas totales a precios constantes registró una suba mensual de 1,6% frente a septiembre, en la serie desestacionalizada. En términos interanuales, el organismo informó un aumento real de 2,7%, mientras que el acumulado de los primeros diez meses del año mostró una mejora del mismo porcentaje. Sin embargo, el crecimiento resulta moderado y todavía insuficiente para compensar el fuerte ajuste del consumo observado a lo largo del año.

La foto cambia de manera significativa en los autoservicios mayoristas, un canal clave para medir el consumo de hogares y pequeños comercios. Si bien en octubre se verificó un rebote mensual del 4,2% en términos reales, la comparación interanual arrojó una caída del 9,3%. En el acumulado enero-octubre, la retracción alcanza el 7,6%, uno de los peores registros entre los sectores relevados por el Indec.

Los datos regionales también reflejan ese deterioro. En CABA las ventas mayoristas a precios corrientes cayeron 8% interanual, mientras que el crecimiento nominal observado en el Gran Buenos Aires y en el interior del país no logró compensar el impacto de la inflación sobre el volumen vendido.

El panorama resulta aún más negativo en los centros de compras. Las ventas a precios constantes en shoppings registraron en octubre una caída interanual del 4,7%, a pesar de que en valores corrientes se observó un aumento del 15,1%. La brecha entre ambas mediciones vuelve a poner en evidencia que la suba nominal responde casi exclusivamente al efecto inflacionario y no a un mayor nivel de consumo.

En términos geográficos, todas las regiones mostraron incrementos en pesos corrientes, pero ninguna logró evitar la contracción real. Incluso en distritos con subas nominales elevadas, como la Patagonia, el avance no alcanzó para sostener el poder de compra.

Así, más allá de los repuntes puntuales frente al mes previo, los datos de octubre confirman que el consumo continúa en terreno frágil. La persistencia de caídas interanuales a precios constantes, especialmente en mayoristas y shoppings, muestra que el ajuste sobre los ingresos reales sigue condicionando las decisiones de gasto de los hogares.

El comportamiento dispar entre canales también anticipa un cambio en los hábitos de compra. La búsqueda de precios, la menor frecuencia de consumo y el reemplazo de bienes no esenciales se consolidan como estrategias defensivas frente a ingresos que aún no logran recomponerse en términos reales.