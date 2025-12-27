Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |El oficial en $1.475

Dólares en alza, reservas récord y hubo retrocesos en las acciones

27 de Diciembre de 2025 | 01:34
Las reservas de divisas del Banco Central dieron un salto fuerte de US$ 596 millones y cerraron en un nuevo récord en la gestión Milei, de US$ 43.610 millones. La evolución de las reservas es seguida de cerca por los especialistas porque es la variable clave que mira el FMI para determinar si se cumplirá la meta del último desembolso.

Fue en una jornada en la que el dólar oficial minorista cotizó sin cambios, a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación.

En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.475,45 para la venta.

En el segmento mayorista, el dólar se ubicó en $1.452,50.

El dólar blue pegó un salto de $25 y cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta.

Por su parte, el dólar contado con liquidación CCL cotizó a $1.527,22 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,1%.

En tanto, el MEP operó a $1.486,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

El dólar tarjeta o turista se posicionó en $1.917,50.

Por su parte, acciones y ADRs operaron con bajas de hasta 3%, mientras que el Riesgo País se mantuvo debajo de la barrera de los 600 puntos, escalando a 580 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una baja de 0,28%, hasta los 3.112.379,80 puntos.

El índice accionario medido en dólares cayó 0,6% hasta colocarse en US$2.034. De esta forma, el índice recortó 0,5% en su medición semanal”.

El panel líder, las principales bajas fueron de Transener (-3,97%), Ternium (-3,87%) y Sociedad Comercial del Plata (-3,27%).

En Nueva York, los ADRs operaron con altibajos. La mayor suba fue de Irsa (1,85%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 0,30% y el AL35 ganó 0,31%; mientras que el Riesgo País se mantuvo en 580 puntos, según la medición de JP Morgan.

 

