Padre e hija, víctimas de robos en sus casas mientras estaban de vacaciones

Una joven de 26 años y su padre, que residen en sendas casas ubicadas en el mismo lote de City Bell, planificaron trasladarse hasta la ciudad de Santa Fe para celebrar la Nochebuena y Navidad junto a sus familiares. La familia había tomado precauciones: incluso dejaron sus domicilios bajo el cuidado de una vecina de confianza, con la esperanza de viajar más tranquilos y regresar sin inconvenientes.
Sin embargo, lo que no estaba previsto ocurrió: delincuentes ingresaron a ambos inmuebles durante la ausencia de los propietarios y lograron sustraer varias pertenencias de valor. Según fuentes del caso, la vecina constató los hechos hacia el final de la tarde del día de Navidad, cuando se acercó a los domicilios para comprobar que todo estuviera en orden, tal como había hecho horas antes. Alarmada, tuvo que comunicar por teléfono la desagradable novedad al propietario y a su hija.
El impacto del doble ilícito llevó a que los afectados modificaran sus planes: un vocero policial explicó que “padre e hija tenían pensado volver a City Bell el viernes siguiente, pero afectados por lo sucedido, decidieron adelantar el regreso”.
Al regresar, se encontraron con un panorama desolador. Según detalló la fuente, “la joven vive en la casa del frente del terreno, donde los ladrones forzaron la puerta de rejas. Le sustrajeron 400 dólares, una cámara fotográfica réflex digital Nikon modelo D3300, una cámara analógica Voigtlander con su flash, elementos de limpieza, pinceles y filtros de lente”.
Además, los delincuentes se llevaron un bolso que contenía dos lentes de fotografía, una notebook Lenovo, una aspiradora robot, tres celulares, entre otros elementos de valor. “En la casa del padre también había desorden”, indicaron.
El hecho generó conmoción en el barrio, donde vecinos expresaron su preocupación por la seguridad, sobre todo en días festivos, y alertaron sobre la necesidad de reforzar medidas de prevención. Desde la policía, se indicó que se iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar a los autores del audaz robo.
