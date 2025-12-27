El calor es agobiante y viene algo peor: podría rozar los 40 grados el 31

La ola de calor azota a la Ciudad y se extendería hasta el 31 / D. Alday

El fin de semana comenzó con un calor agobiante en la Ciudad que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se presenta como la antesala de lo que será el cierre del año con temperaturas que podrían acercarse a los 40 grados para la cena de Año Nuevo.

Después del intenso calor registrado ayer, cuando el termómetro alcanzó los 33 grados, el impacto se evidenció en las calles con un ambiente sofocante que se mantendrá a lo largo de esta jornada, pese a la probabilidad de chaparrones prevista entrada la tarde. La mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 34, con un descenso a 25 grados por la noche.

Para el domingo, nuevamente volverá a producirse una moderación de las temperaturas, en una jornada con previsión de cielo algo o parcialmente nublado y máximas de hasta 31 grados. En tanto, el lunes la temperatura volverá a subir y alcanzará los 32 grados.

En la previa a la despedida de año, para el anteúltimo día se prevé una marcada suba de la temperatura, que podría alcanzar los 36 grados y extenderse hasta la noche de la cena de Fin de Año.

Para el comienzo de 2026 se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 28.

De cumplirse, esta previsión, determinaría la primera ola de calor de la temporada 25/26 en La Plata y toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que se alcanzarían los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 grados y máximas superiores a 32,3 grados, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional.