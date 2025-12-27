Futuro incierto

Cuatro días restan para la finalización del contrato de Eduardo Domínguez como director técnico del primer equipo de Estudiantes y, si bien hubo avances en la negociación, todavía quedan detalles por pulir para que el entrenador ponga el gancho y continúe al frente del equipo más campeón del año en el fútbol argentino, pero ¿Por qué se demora?

Lo cierto es que nadie se atreve a asegurar que el DT seguirá al mando del Pincha y por el momento no hay una confirmación que deje en claro que su continuidad esté asegurada. Domínguez, que en poco menos de tres años se metió en la historia grande de la institución, está cerca de igualar rachas de otros gigantes del club, como la del gran Osvaldo Zubeldía.

Más allá de los festejos que aún perduran y de la posibilidad de que algunos futbolistas claves abandonen el plantel, el foco pasa por el incierto futuro del entrenador. Si bien el panorama se pinta de optimismo, todavía no hay precisiones concretas de ninguna de las dos partes, pese a las muestras públicas de respaldo. En los últimos días hubo elogios cruzados entre la dirigencia y el cuerpo técnico, aunque sin definiciones.

En este sentido, tras la consagración en el Trofeo de Campeones, el presidente Juan Sebastián Verón dejó en claro que su deseo es que “el próximo año sea con Domínguez a la cabeza, y al frente del equipo”. “El Club quiere que Domínguez siga”, expresó luego de la coronación ante Racing por el Torneo Clausura. A eso se sumaron los gestos de cercanía y los abrazos compartidos en Santiago del Estero y San Nicolás.

Sin embargo, el Barba mantiene una postura firme: negociar la renovación exclusivamente con Marcos Angeleri. Una posición que parece inamovible, tanto que frente a miles de hinchas en el balcón del Palacio Municipal, cuando los simpatizantes pedían por su continuidad, lanzó: “No depende de mí, depende de Marcos”, trasladando la responsabilidad al secretario técnico.

Como es de público conocimiento, la relación entre el ex lateral derecho y Domínguez viene desde hace varios años, cuando compartieron etapa en Nacional de Uruguay, el primero como jugador y el otro como técnico. Tal es así que la continuidad de uno parece estar atada a la del otro, ya que Domínguez sostuvo en anteriores conferencias de prensa, cuando el clima dirigencial no era el mejor, que, “si Mambrú se iba, él también daría un paso al costado”.

Por su parte, el entrenador realizó pedidos puntuales en relación al contrato y a ciertas garantías para renovar su vínculo. En ese sentido, solicitó un acuerdo por dos años y cláusulas que lo respalden en caso de una salida anticipada. Domínguez está convencido de un proyecto a largo plazo y de contar con el tiempo necesario para cumplir los objetivos propuestos, por lo que busca evitar situaciones similares a las que desgastaron el vínculo durante el corriente año, como cuando intentaron correrlo del cargo antes de la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y el caso Magnabosco.

Desde Estudiantes son conscientes de estos pedidos, algo que reconoció el propio manager Agustín Alayes en declaraciones radiales: “Estamos trabajando para avanzar. Nosotros queremos que siga. Eduardo quiere mucho al club. Está bueno hablar de las condiciones del año que viene y, por suerte, hay muchas coincidencias. Está al tanto de la baja de presupuesto y alineado con Estudiantes. No creo que ese tema sea determinante”.

Siguiendo esta misma línea, el técnico sabe que no contará con las mismas facilidades económicas que tuvo este año para reforzar el plantel, ya que el club necesita vender para acomodar sus números. No habrá una salida masiva, pero sí existe la posibilidad de que el equipo no mantenga la misma base en 2026. “La idea no es vender todo, sino generar recursos y cumplir compromisos. Es importante ser claros con él y que todos estemos en la misma sintonía”, expresó el ex marcador central, quien hoy ocupa un rol importante en Estudiantes.

Aun así, Domínguez no quiere un equipo desmantelado y busca consensuar un plan de trabajo en caso de continuar, sabiendo que piezas importantes del Pincha campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2025, como Cristian Medina, Tiago Palacios y Edwin Cetré, tienen grandes chances de emigrar al viejo continente o al fútbol de Brasil.

Otro factor a considerar es el económico, pero más precisamente el contractual. El DT sabe que no podrá percibir el mismo salario que en la actualidad, aunque ese punto no es determinante, ya que su principal deseo es seguir en el club. Si bien existen jugosas ofertas del exterior, el tema no forma parte hoy de la discusión, dado que su intención es resolver su situación con Estudiantes lo antes posible, es decir, que es algo más simbólico.

También aparece un proyecto personal a futuro: la posibilidad de radicarse en España, donde su hijo podría continuar su carrera futbolística. Sin embargo, el fuerte vínculo del entrenador con el Club lo lleva a postergar esa idea.

Por todo esto, aunque aún no hay nada cerrado, ambas partes entienden que la renovación es posible una vez que se ajusten las condiciones de uno y otro lado. Cada sector defiende lo suyo, pero coincide en que la continuidad sería beneficiosa.

Las charlas, por ahora, siguen siendo entre Angeleri y Domínguez. Si bien hubo gestos de acercamiento con Verón, es el secretario técnico quien lleva adelante la negociación, en un contexto donde algunas heridas del pasado no terminaron de cicatrizar.

En síntesis, las cosas están del todo dadas para que Eduardo Domínguez siga al frente del equipo durante el 2026, en donde el equipo tendrá por delante las Supercopas -tanto Argentina como Internacioal-, la Recopa de Campeones y la Copa Libertadores, además de las restantes competiciones vernáculas, algo que lo tienta. Aunque la tardanza de la firma se da, porque primero quiere resolver su pedidos: contrato por dos años, y garantías por un eventual despido.

De esta forma, a días del cierre de un año soñado, se viven horas calientes en el Country Club de City Bell, para definir el futuro del entrenador, y que sea él quien el 7 de enero en el predio Mariano Mangano, dirija el comienzo de pretemporada.